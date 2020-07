Top 10 das apps com mais downloads no mundo [Android/iOS]

O mundo das aplicações móveis é hoje um negócio bastante rentável. Seja para Android ou para iOS, considerando apenas o universo dos smartphones e tablets, todos nós temos nas aplicações importantes ferramentas para o nosso dia-a-dia.

Imagina qual é a app com mais downloads em todo o mundo? Conheça a lista das 10 apps mais populares e instale-as também.

As 10 apps com mais downloads em todo o mundo

Tem ideia de quantas apps novas instalou nos últimos tempos que não tenham sido jogos? Quase que aposto que pelo menos uma app de videoconferência foi instalada recentemente.

A plataforma SensorTower revela com frequência as apps que mais downloads receberam nos últimos tempos e hoje damos-lhe a conhecer a lista das 10 mais populares da atualidade.

TikTok – Android | iOS Zoom – Android | iOS Facebook – Android | iOS WhatsApp – Android | iOS Instagram – Android | iOS Google Meet – Android | iOS Messenger – Android | iOS FaceApp – Android | iOS Telegram – Android | iOS YouTube – Android | iOS

Além das apps com mais downloads de forma global, foram ainda destacadas as apps mais populares no universo Android e no universo iOS, considerando os dados do mês de junho.

10 Aplicações com mais downloads na App Store

TikTok – Android | iOS Zoom – Android | iOS YouTube – Android | iOS WhatsApp – Android | iOS Instagram – Android | iOS Facebook – Android | iOS Messenger – Android | iOS Gmail – Android | iOS Google Maps – Android | iOS Netflix – Android | iOS

10 Aplicações com mais downloads na Google Play Store

TikTok – Android | iOS Zoom – Android | iOS Facebook – Android | iOS WhatsApp – Android | iOS Google Meet – Android | iOS Instagram – Android | iOS Messenger – Android | iOS FaceApp – Android | iOS Telegram – Android | iOS Snapchat – Android | iOS

Destas listas, quais as apps que não instalou no seu smartphone?