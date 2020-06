Tem noção de quantas séries já viu só neste período de confinamento? E ao longo da sua vida, imagina quantos dias já passou a ver séries e filmes? Estes são dados curiosos da nossa vida e que, nos próximos anos, se vão fazendo somar.

Para quem assiste a muitas séries e filmes, para que possa gerir tudo o que já viu e o que quer ver, conheça a app SeriesGuide.

Nunca se consumiram tantas séries e filmes como nos nossos tempos. A facilidade de ligar a TV, o smartphone ou o computador e ter acesso a uma infinidade de conteúdos faz é o mote disso mesmo.

Mas tem noção de quantas séries já viu? E lembra-se de todas as que lhe sugeriram para ver? Mais que isso, tem noção de quanto tempo já passou a ver séries e filmes?

A app SeriesGuide vai ajudá-lo a gerir tudo aquilo que quer ver, que está a ver e que já viu, e ainda lhe dará informação extra.

SeriesGuide – Organize os seus filmes e séries

A aplicação SeriesGuide não é um local de streaming onde pode assistir a conteúdos. O conceito é muito distante disso. No entanto, apresenta-se como a app onde vai poder ter tudo o que assiste organizado.

Assim, de forma rápida, poderá adicionar criar listas de séries e filmes, tendo, por exemplo, disponível a informação de todos os episódios de uma série.

Dos títulos mais populares, aos menos convencionais, é possível encontrá-los na app e adicioná-los às suas listas.

A SeriesGuide é uma app gratuita e encontra-se subdividida em quatro menus: Séries, Listas, Filmes e Estatísticas. Além de poder adicionar os títulos que já viu e que está a ver, pode indicar em que episódio vai. Se for uma série com episódios a estrear semanalmente, por exemplo, irá surgir a indicação de quando haverá novo episódio.

As estatísticas são também um dado interessante, poderão ajudá-lo a controlar melhor o tempo que passa em frente à TV. Só com três séries inseridas já se contabilizavam 4 dias, 5 horas e 48 minutos de vida a ver séries…

A versão gratuita é já bastante completa e com muito para explorar, além do que aqui foi referido. No entanto, dentro da app poderá desbloquear ainda algumas funcionalidades, nomeadamente a cópia de segurança na nuvem.