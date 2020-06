Cuidado: Web Skimmers roubam dados de cartões de crédito

Já ouviu falar em Web Skimmers? No mundo do cibercrime o que não faltam são ideias para colocar em prática campanhas fraudulentas. Muito do sucesso dos ataques deve-se à “tal ideia” e o que apresentamos hoje leva-nos a reforçar a segurança.

Web Skimmers, a ameaça que se esconde nas imagens

O termo skimmers não deve ser desconhecido do Pplware. Normalmente tal é associado a ataques “físicos” nas máquinas multibanco. Na ranhura onde se colocam os cartões de crédito e débito, os burlões colocam um dispositivo capaz de ler as bandas magnéticas (skimmers) e que tem também incluída uma mini câmara para registar o código PIN introduzido.

O conceito é antigo, mas também está adaptado para sites Web. De acordo com investigadores do Malwarebytes, o código malicioso é guardado nos metadados das imagens, mais concretamente no campo EXIF (Exchangeable image file format).

Quando o utilizador introduz dados do cartão de crédito, o código escondido em javascript, tem a capacidade de obter a informação introduzida pelos utilizadores.

A informação é depois passada para os cibercriminosos, passando por vários servidores.

Todos os detalhes técnicos podem ser vistos no blog do malwarebytes. O esquema é difícil de detetar, pois o código do script está oculto. Devem ter o antivírus atualizado e podem inclusive ter o malwarebytes instalado.

