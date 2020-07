Google, Microsoft e Amazon processadas por imagens de reconhecimento facial

As gigantes Google (através do Alphabet), Microsoft e Amazon estão a ser processadas judicialmente por utilização indevida de fotografias para experiências de treino da tecnologia de reconhecimento facial.

O processo foi originado por denúncias por parte de dois cidadãos norte-americanos de Illinois que acusam as empresas de utilizarem ilegalmente as suas fotos para essa finalidade.

Gigantes tecnológicas enfrentam processo devido a imagens de reconhecimento facial

Dois cidadãos do estado norte-americano de Illinois processaram formalmente três grandes empresas tecnológicas, a Google (através da Alphabet), a Microsoft e a Amazon. Os queixosos alegam que as gigantes utilizaram indevidamente fotografias suas para testar e melhorar os seus sistemas de inteligência artificial. No entanto tal prática é estritamente proibida pela legislação dos Estados Unidos da América.

Desta forma, as três empresas enfrentam agora um processo judicial por utilização indevida e ilegal de fotografias de terceiros para testes de reconhecimento facial.

Empresas usavam imagens da base de dados da IBM

De acordo com as informações, a Google, a Microsoft e a Amazon recorriam à base de dados da IBM, designada Diversity in Faces, para terem acesso às fotografias. A base de dados contém imagens de várias pessoas com diversas informações, como por exemplo, tamanho do rosto, dimensões de nariz, boca, entre outros pormenores.

As imagens da base de dados foram recolhidas através da plataforma Flickr. Podiam ser registadas sem aviso prévio ao utilizador, no entanto este pode optar depois não ter a sua fotografia no sistema.

Já relativamente aos queixosos, as imagens continham ainda a informação de que estes eram de Illinois. No entanto o próprio estado tem uma lei própria designada Biometric Information Privacy Act, de 2008.

Segundo esta lei, uma empresa não pode recolher, guardar nem usar informações biométricas sem um consentimento claro da pessoas a quem pertencem esses mesmos dados.

De acordo com a acusação feita às três gigantes tecnológicas:

[a base de dados] expõe os habitantes e cidadãos de Illinois, sendo este um risco para a região.

Os processos foram registados nos tribunais da Califórnia e Washington. Um dos cidadãos pede ainda uma indemnização em dinheiro, cuja quantia ainda não foi revelada.

Tema sobre reconhecimento facial é polémico nos EUA

Em qualquer parte do mundo há quem seja a favor e contra o reconhecimento facial, e os EUA não são exceção. Trata-se de um assunto não consensual que gera sempre algum debate.

O próprio Partido Democrata norte-americano está a trabalhar numa lei que proíbe os órgãos públicos de usarem um sistema de reconhecimento facial nos seus edifícios.