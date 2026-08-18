Quer ver IPTV? Agora até já o pode fazer no Android Auto

O sistema de infoentretenimento da Google sempre manteve rédeas curtas no consumo de vídeo. Embora o YouTube comece a surgir de forma tímida nos veículos estacionados, as opções continuam bastante limitadas. Agora, uma nova solução de código aberto promete transformar os momentos de espera dentro do automóvel, trazendo a IPTV ao Android Auto.

Lumora: compatibilidade total com listas M3U e Xtream

Chama-se Lumora e foi desenvolvida por um programador independente para colmatar uma das maiores lacunas do ecossistema automóvel. Esta ferramenta gratuita permite reproduzir listas de IPTV e aceder diretamente a servidores multimédia Jellyfin no ecrã da viatura.

A proposta foca-se na flexibilidade e na facilidade de acesso aos conteúdos. O software inclui suporte nativo para os formatos mais populares da atualidade, como listas M3U e códigos Xtream, dispensando configurações complexas. Os utilizadores podem acompanhar transmissões em direto, séries ou outros conteúdos digitais recorrendo à ligação de dados móveis ou Wi-Fi. Para momentos sem rede, a aplicação garante a reprodução de ficheiros em modo offline.

Fora da Play Store e segurança no Androidd Auto

Por se tratar de um projeto open source disponível no GitHub, o Lumora não conta com a certificação oficial da Google. Para o colocar a funcionar no painel do carro, torna-se necessário recorrer a utilitários conhecidos da comunidade, como o AAAD ou o Headunit Reloaded.

A segurança rodoviária foi mantida como prioridade técnica. Seguindo as diretrizes de segurança do próprio sistema operativo, a reprodução de vídeo é interrompida de forma automática assim que o veículo entra em movimento.

O triunfo do desenvolvimento independente

O percurso do projeto enfrentou alguma controvérsia inicial devido ao recurso a ferramentas de inteligência artificial durante a programação. O programador manteve o foco na evolução da aplicação, conquistando a confiança e os elogios da comunidade nos fóruns especializados.

O Lumora demonstra a capacidade dos projetos comunitários em desbloquear o verdadeiro potencial do Android Auto, oferecendo novas formas de entretenimento útil para quem passa longos períodos dentro do carro.