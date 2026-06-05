Spotify traz problemas ao Android Auto. Deixou de funcionar e só existe uma solução

O Android Auto está no centro de mais uma polémica global. E, na verdade, é novamente com uma das aplicações mais populares entre os condutores: o Spotify. Aparentemente, os dois serviços tornaram-se incompatíveis devido a um erro desconhecido.

Spotify traz problemas ao Android Auto

Há vários dias que a aplicação de música exibe uma mensagem desanimadora aos utilizadores: algo como "O Spotify requer a instalação de uma nova versão do Android Auto ". O curioso é que não importa se tem a versão mais recente da interface de condução: a mensagem continua a aparecer mesmo quando não há uma nova versão disponível.

Ao ligar o telemóvel ao carro e tentar abrir o Spotify, a mensagem permanece no ecrã e impede qualquer outra ação . Não consegue reproduzir nada, escolher músicas ou sequer visualizar a interface da aplicação. O serviço fica completamente inutilizável e não há nada que possa fazer para resolver o problema naquele momento.

Desligar o telefone não funciona, atualizar o Spotify também não, e mesmo que tenha uma versão não instalada do Android Auto , isso não resolve o problema. O único método encontrado para contornar esta mensagem e permitir que a música seja reproduzida é retomar uma música que já está a tocar no dispositivo a partir do seu telefone.

Não funciona e só existe uma solução

A má notícia é que, quando a música termina, a mensagem de bloqueio volta a aparecer no ecrã do carro , impossibilitando o regresso do serviço. Não é nada agradável, especialmente tendo em conta que, juntamente com o GPS, o Spotify e os serviços de música são as aplicações mais utilizadas no Android Auto.

A comunidade tem trabalhado para encontrar soluções e, embora nada de definitivo tenha sido encontrado, parece existir um método que permite voltar a utilizar o Spotify no Android Auto . No entanto, o tempo necessário é relativo: pode demorar entre 2 minutos a 3 horas para que a mensagem de bloqueio reapareça no ecrã. Parece ser uma questão de sorte.

Cada um dos afetados precisa de limpar a cache do Spotify. Pode fazê-lo nas definições do telemóvel, acedendo à secção "Aplicações" e encontrando o Spotify na lista. Limpar a cache não afetará a aplicação, o seu histórico de reprodução ou as músicas que se descarregou para o telemóvel. O facto de limpar a cache do Spotify resolver temporariamente o problema também dá uma pista sobre qual o serviço responsável pelo bloqueio.