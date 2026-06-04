Audi Nuvolari: sucessor espiritual do R8 chega com 1001 cv e tecnologia inspirada na Fórmula 1

A Audi acaba de revelar aquele que é o automóvel de produção mais potente e rápido da sua história. Chama-se Audi Nuvolari e surge como o sucessor espiritual do lendário R8, combinando um motor V8 central com tecnologia híbrida avançada e soluções herdadas da Fórmula 1.

Com produção limitada a apenas 499 unidades, este superdesportivo promete tornar-se numa peça de coleção para os apaixonados pelo mundo automóvel.

Um nome que homenageia uma lenda do automobilismo

O nome Nuvolari é uma homenagem a Tazio Nuvolari, considerado uma das figuras mais importantes da história das corridas automóveis.

Mais do que um simples substituto do Audi R8, o novo modelo representa uma nova visão da marca para os superdesportivos, apostando na eletrificação sem abdicar das emoções proporcionadas por um poderoso motor de combustão.

Design agressivo e aerodinâmica ativa inspirada na Fórmula 1

Visualmente, o Audi Nuvolari estreia a nova filosofia de design da marca alemã. As linhas são tensas, musculadas e desenhadas para maximizar a eficiência aerodinâmica.

A carroçaria surge pintada em Titanium, uma cor emblemática da Audi, e cada elemento exterior desempenha uma função específica. Desde o splitter dianteiro ao difusor traseiro, tudo foi concebido para otimizar o fluxo de ar.

Um dos destaques é o sistema de aerodinâmica ativa, desenvolvido com o contributo de pilotos ligados aos programas da Audi na Fórmula 1. O elemento central deste sistema é um enorme aileron traseiro adaptativo, capaz de ajustar automaticamente a carga aerodinâmica através de três configurações distintas.

As entradas de ar dianteiras ajudam não só a refrigerar os travões, como também a gerir a temperatura do motor V8.

Habitáculo focado na condução

No interior, a Audi privilegiou uma abordagem minimalista e orientada para o condutor. Todos os comandos essenciais estão concentrados numa área facilmente acessível, reduzindo distrações durante a condução.

A zona frontal do habitáculo apresenta tonalidades escuras para favorecer a concentração do condutor, enquanto a secção traseira utiliza cores mais claras para criar contraste visual.

Os bancos recorrem a estruturas em fibra de carbono tanto na base como no encosto, reduzindo o peso total do veículo. O acabamento dos materiais foi igualmente tratado ao detalhe, com recurso a alumínio anodizado e revestimentos exclusivos.

Sistema híbrido debita mais de 1.000 cv

Debaixo da carroçaria encontra-se um sistema híbrido de elevada performance. O Audi Nuvolari combina um motor V8 central com três motores elétricos, alcançando uma potência combinada de 1.001 cv.

Dois dos motores elétricos atuam sobre o eixo dianteiro, enquanto o terceiro está posicionado entre o motor de combustão e a transmissão. Esta configuração permite disponibilizar tração integral quattro eletrificada.

As prestações impressionam:

0 aos 100 km/h em 2,6 segundos

0 aos 200 km/h em apenas 6,8 segundos

Velocidade máxima superior a 350 km/h

A componente elétrica é alimentada por uma bateria de iões de lítio com capacidade bruta de 7,3 kWh, recarregada sobretudo através da recuperação de energia durante as desacelerações.

Travões derivados diretamente da Fórmula 1

Para controlar toda esta potência, a Audi equipou o Nuvolari com um sistema brake-by-wire, uma solução semelhante à utilizada na competição automóvel.

O sistema gere automaticamente a distribuição entre a travagem regenerativa e a travagem hidráulica tradicional. O destaque vai para os novos travões Audi Ceramic Pro.

Na dianteira encontramos pinças fixas de dez pistões com discos de 420 mm, enquanto o eixo traseiro utiliza pinças de quatro pistões associadas a discos de 410 mm. Segundo a marca, estes componentes derivam diretamente da tecnologia utilizada na Fórmula 1.

Produção limitada a 499 unidades

A Audi prevê iniciar as entregas do Nuvolari durante o primeiro semestre de 2027. A produção será limitada a apenas 499 exemplares, reforçando o carácter exclusivo deste modelo. O preço ainda não foi revelado, mas tudo indica que se posicionará entre os superdesportivos mais caros e exclusivos da atualidade.

Com mais de 1.000 cv, tecnologia híbrida de última geração e soluções inspiradas na Fórmula 1, o Audi Nuvolari surge como uma das propostas mais ambiciosas da história da marca dos quatro anéis.