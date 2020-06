Índia bane TikTok e mais 58 apps chinesas por partilha de dados ilegal

O Governo indiano emitiu um comunicado onde anuncia a remoção de mais de 50 aplicações móveis para iOS e Android. O motivo desta decisão prende-se com o facto de estas apps supostamente partilharem dados dos utilizadores ilegalmente.

Ao todo são 59 aplicações proibidas a partir de agora, e entre elas estão algumas bem conhecidas, como por exemplo o TikTok, Mi Video da Xiaomi e o jogo Clash of Kings.

Índia bane mais de 50 aplicações chinesas para iOS e Android

O Ministério da Tecnologia e Informação da Índia anunciou a decisão de banir e proibir 59 aplicações chinesas para os sistemas iOS e Android. O governo indiano justifica esta decisão com o facto de estas apps desenvolvidas na China serem motivo de preocupação no que respeita à privacidade dos utilizadores.

De acordo com o comunicado do Ministério da Tecnologia e Informação indiano:

O governo proíbe 59 aplicações móveis que são prejudiciais à soberania e integridade da Índia, defesa da Índia, segurança do estado e ordem pública.

O Ministério afirma já ter recebido várias queixas e relatos acerca do uso indevido de algumas aplicações para Androis e iOS.

O Ministério da Tecnologia da Informação recebeu muitas reclamações de várias fontes, incluindo vários relatórios sobre o uso indevido de algumas aplicações móveis disponíveis nas plataformas Android e iOS por roubar e transmitir clandestinamente os dados dos utilizadores de modo não autorizado para servidores com localizações fora da Índia. A compilação desses dados, tratamento e extração por elementos hostis à segurança e defesa nacional da Índia, que acabam por ir contra a soberania e a integridade da Índia, é uma matéria de preocupação profunda e imediata, que requer medidas de emergência.

Algumas das apps são populares na Índia

Apesar do comunicado do governo da Índia não mencionar a China, todas as aplicações banidas são chinesas. De todas as 59 apps banidas há algumas bem populares e conhecidas, tal como o TikTok, Mi Video da Xiaomi, UC Browser, WeChat, entre outras.

De acordo com o TechCrunch, 27 das aplicações estavam entre as 1.000 mais populares para Android na Índia no mês de maio. O TikTok, por exemplo, conta já com mais de 200 milhões de utilizadores indianos.

Aqui fica a lista das 59 aplicações banidas na Índia TikTok

Shareit

Kwai

UC Browser

Baidu map

Shein

Clash of Kings

DU battery saver

Helo

Likee

YouCam makeup

Mi Community

CM Browsers

Virus Cleaner

APUS Browser

ROMWE

Club Factory

Newsdog

Beauty Plus

WeChat

UC News

QQ Mail

Weibo

Xender

QQ Music

QQ Newsfeed

Bigo Live

SelfieCity

Mail Master

Parallel Space

Mi Video – Xiaomi

WeSync

ES File Explorer

Viva Video – QU Video Inc

Meitu

Vigo Video

New Video Status

DU Recorder

Vault- Hide

Cache Cleaner DU App studio

DU Cleaner

DU Browser

Hago Play With New Friends

Cam Scanner

Clean Master – Cheetah Mobile

Wonder Camera

Photo Wonder

QQ Player

We Meet

Sweet Selfie

Baidu Translate

Vmate

QQ International

QQ Launcher

U Video

QQ Security Center

V fly Status Video

Mobile Legends

DU Privacy

Ultimamente tem havido uma tensão extra entre os dois países depois que um confronto com as tropas chinesas matou 20 soldados da Índia.

Mas uma outra situação voltou a aumentar os ânimos e esteve relacionada com uma aplicação indiana para remover apps chinesas, que foi depois ela também removida pela Google.