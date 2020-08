As novidades parecem não parar de chegar ao WhatsApp. Esta app do Facebook tem mostrado melhorias quase todas as semanas, com novas funcionalidades a serem apresentadas na sua versão de testes, em especial na dedicada ao Android.

Depois termos visto surgir uma das mais esperadas opções para quem está dentro de grupos, é agora a vez de outra melhoria começar a ser testada. Falamos da possibilidade de enviar mensagens que desaparecem ao fim de algum tempo. Para além desta, há ainda muitos mais emojis para os utilizadores se exprimirem.

Ao testar estas novidades, o WhatsApp garante que não existem problemas e que estão prontas para serem transportadas para a versão final. Foi aqui que vimos surgir esta semana o silenciar permanente de grupos e já antes tínhamos visto aparecer o dark mode.

Mensagens que desaparecem sozinhas do WhatsApp

A novidade agora são as mensagens que se destroem. Estas vão poder ser enviadas de forma normal, sendo depois removidas automaticamente pelo WhatsApp, sem qualquer intervenção do utilizador. Este só precisa de indicar quanto tempo a quer ativa.

Por agora apenas existe a possibilidade de ativar ou não, sendo o período de vida das mensagens de 7 dias. Esta aparente novidade já tinha surgido há alguns meses, tendo depois sido removida do WhatsApp, sem qualquer indicação da razão.

Novidades nos muitos Emojis que esta app oferece

Para além desta novidade muito interessante e muito importante, há mais melhorias no WhatsApp. Esta procura dar aos utilizadores ainda mais formas de se exprimirem, desta vez com os emojis que estão presentes nesta app.

Esta nova onda de novos emojis vai alimentar esta área de forma única. Ao todo são 138 novos emojis, que cobrem um vasto leque de funções e de profissões. Ao contrário da novidade anterior, que não está ainda visível, esta pode ser já usada por quem usa a versão de testes.

Estas duas melhorias vão dar ao WhatsApp ainda mais capacidades e funcionalidades. Vão ser avaliadas e testadas nas próximas semanas, para depois serem promovidas e passar para a versão final e que todos usam no dia a dia.