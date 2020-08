Donald Trump anuncia que vai banir o TikTok dos EUA

O presidente dos Estados Unidos da América anunciou que vai banir o TikTok do país. Donald Trump disse que já hoje iria assinar uma ordem executiva para que a aplicação chinesa seja proibida de funcionar nos EUA.

A polémica em volta do TikTok é cada vez maior, tendo crescido drasticamente nos últimos tempos. Mas parece que Trump vai levar a sério esta decisão e a população norte-americana poderá deixar de poder usar a plataforma da ByteDance.

Trump vai banir o a rede social chinesa TikTok dos EUA

Nesta sexta feira, 31 de julho, o presidente dos Estados Unidos da América afirmou que no dia seguinte, este sábado dia 1 de agosto, iria assinar uma ordem executiva para que o TikTok deixasse de poder operar no país.

Segundo disse o presidente norte-americano aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One:

No que diz respeito ao TikTok, estamos a proibi-lo nos Estados Unidos. Assinarei o documento amanhã.

Donald Trump pretende, assim, banir a rede social chinesa gerida pela empresa ByteDance. E o motivo que levou a esta decisão prende-se com as preocupações das autoridades norte-americanas em relação à segurança do país. Isto porque a aplicação tem estado constantemente envolvida em suspeitas de falta de privacidade e de ser uma via usada para espionagem por parte da China.

Na tentativa de resolver estes problemas, foi colocada recentemente a hipótese de o TikTok deixar de ser uma aplicação chinesa. E ainda ontem foi também notícia que a Microsoft poderia já estar em negociações para a compra da rede social da ByteDance.

No entanto com toda esta tensão, e caso Trump assine mesmo o documento, essa eventual aquisição pela Microsoft poderá ficar comprometida. Por outro lado, poderia ser uma possibilidade de a plataforma de vídeos curtos continuar a poder operar nos EUA sem problemas, reconquistando ainda a confiança de outros países.