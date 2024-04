Influencers querem acabar com o limite aos conteúdos políticos imposto pelo Instagram

Se não tem visto muito conteúdo político no Instagram ultimamente, há uma razão para isso. Desde março, o Instagram e o Threads instituíram uma nova definição predefinida que limita o conteúdo político que vê de pessoas que não segue. Mas vários influencers querem mudar esta funcionalidade.

Centenas de criadores de conteúdo, reunidos pela GLAAD e pela Accountable Tech, assinaram uma carta aberta que exige que o Instagram retire o limite de conteúdo político ativado por predefinição.

Com muitos de nós a fornecer conteúdo autoritário e factual no Instagram que ajuda as pessoas a entender eventos atuais, engagement cívico e participação eleitoral, o Instagram está a limitar a nossa capacidade de alcançar pessoas online para ajudar a promover uma democracia e sociedade mais inclusivas e participativas durante um ponto de inflexão crítico para o nosso país.