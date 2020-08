Apple Pay chegou ao banco Santander! Saiba como adicionar o seu cartão

O serviço Apple Pay, da gigante de Cupertino já está disponível em Portugal desde junho de 2019. A Caixa de Crédito Agrícola foi o primeiro banco, em Portugal, a anunciar a adesão ao sistema de pagamentos da gigante de Cupertino. Além da Caixa de Crédito Agrícola o serviço também já chegou ao Millenium BCP, ActivoBank, entre outros.

Agora chegou a vez dos clientes do Santander. Se têm dispositivos Apple, já podem usar o Apple Pay.

Usar Apple Pay pode ser mais simples que usar um cartão físico e também mais seguro. Com os cartões armazenados na aplicação Wallet, o utilizador pode facilmente usar o serviço para efetuar pagamentos em segurança. Este modo de pagamento pode ser usado em lojas, transportes, aplicações e em sites que suportem o serviço.

Como adicionar o seu cartão Santander ao Apple Pay?

Os utilizadores da Apple e clientes do Santander já podem associar os seus cartões ao serviço Apple Pay no iPhone, Apple Watch, iPad, no MacBook Pro com Touch ID.

No iPhone

Abra a app Wallet

Toque no sinal + no canto superior direito

Introduza o código de segurança do seu cartão para adicionar o cartão de crédito ou débito associado à sua conta do iTunes, ou adicione outro cartão.

No Apple Watch

Abra a app Apple Watch no iPhone

Toque em “Wallet e Apple Pay” e selecione “Adicionar cartão de crédito ou débito”

Introduza o código de segurança do seu cartão para adicionar o cartão de crédito ou débito associado à sua conta do iTunes, ou adicione outro cartão.

No iPad

Aceda a Definições

Toque em “Wallet e Apple Pay” e selecione “Adicionar cartão de crédito ou débito” Introduza o código de segurança do seu cartão para adicionar o cartão de crédito ou débito associado à sua conta do iTunes, ou adicione outro cartão.

No MacBook Pro com Touch ID

Aceda a Preferências do sistema

Selecione “Wallet e Apple Pay” e, em seguida, “Adicionar cartão”

Introduza o código de segurança do seu cartão para adicionar o cartão de crédito ou débito associado à sua conta do iTunes, ou adicione outro cartão.

Em Portugal o serviço de pagamentos da Apple é suportado pelos seguintes bancos:

Activo Bank

Bunq

Crédito Agrícola

Curve

iCard

Millennium BCP

moey!

Monese

N26

Openbank

Revolut

TransferWise

