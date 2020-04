Tesla continua a receber milhares de encomendas da pick-up elétrica Cybertruck

O mercado está dormente, um estado comatoso por força da COVID-19. Contudo, há empresas que continuam a receber muita atenção, sobre a forma de encomendas dos seus produtos. A Tesla é uma dessas marcas e a Cybertruck o tal produto de desejo.

Após meses da revelação da pick-up elétrica, as encomendas continuam às toneladas.

Tesla Cybertruck recebe muitas encomendas

Vivemos numa época estranha, completamente ao largo de qualquer previsão dos melhores analistas. Apesar disso, a Tesla continua a receber muitas novas encomendas da Cybertruck meses após a revelação da pick-up elétrica, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

Para a Tesla, este cenário de números incríveis de pré-encomendas ou reservas após a revelação de um novo veículo… é normal! O fabricante de automóveis elétricos utilizou este modelo para provar a procura e angariar dinheiro para financiar a sua capacidade de produção.

Aconteceu com praticamente todos os veículos novos lançados pela Tesla, mas foi mais relevante com o Model 3. Contudo, este ânimo para pré-encomendar abranda algumas semanas depois da revelação.

Com a Cybertruck, a Tesla também conseguiu assegurar um número impressionante de reservas e parece que não esmoreceu.

Pick-up elétrica terá mais de 450 mil encomendas?

Este veículo da empresa americana tinha uma “caução” de 100 dólares de pré-reserva. Valor que poderá ter sido até um incentivo para os clientes da marca. Na altura, em poucos dias, a Cybertruck tinha recebido mais de 250 mil encomendas. O CEO Elon Musk anunciou este número e depois parou de dar mais números.

É claro que isso foi antes da pandemia do coronavírus forçar a Tesla a fechar muitos locais e empurrar a economia para uma recessão.

Agora, as novas encomendas da Tesla abrandaram, assim como tudo nos EUA. No entanto, algumas fontes revelaram que a empresa de Elon Musk ainda está a receber um fluxo constante de reservas do Cybertruck. Dizem que passados 3 meses após a revelação, o valor o total situava-se entre 450.000 e 500.000 de reservas da pick-up elétrica.

E que números poderão existir agora?

Os analistas estão agora a colocar as reservas de Tesla Cybertruck entre 500.000 a 550.0000 unidades, que valeriam mais de 30 mil milhões de dólares em vendas.

Portanto, se assim for, se este veículo sempre for lançado no final de 2021, poderá ter já um encaixe interessante para o arranque do seu fabrico, mesmo atravessando este tempo de pandemia.