Body’s Up: Electroestimulador muscular para aplicar nos diversos locais do corpo

Quem não gosta de um corpo tonificado? A atividade física ajuda a manter o corpo em forma, assim como a alimentação e até o descanso/relaxamento.

Com um electroestimulador muscular pode obter resultados interessantes, mesmo sem sair de casa ou até enquanto trabalha. Conhelam o Body’Up – Eletroestimulador Muscular da Prozis.

Não tem tempo para praticar atividade física? E se tem gostava de tonificar o seu corpo? Com o Body’Up – Eletroestimulador Muscular, podemos ter um corpo tonificado e relaxado.

O dispositivo possui 10 níveis de intensidade ajustados e funciona durante 20 minutos.

Acessórios para o Electroestimulador muscular Body’s Up

Há acessórios para diversos locais do corpo e facilmente podemos trabalhar os músculos dessas zonas:

Pulsos

Braços

Ombros

Cintura

Joelhos

Coxas

Gémeos

Plantas dos pés

O Eletroestimulador Muscular Body’s Up recorre à estimulação elétrica para criar uma contração dos músculos. Os músculos dão-nos força e também capacidade metabólica para queimar calorias sempre que nos mexemos. Cada meio quilo de músculo queima entre 40 a 120 calorias por dia só por existir, enquanto cada meio quilo de gordura consome apenas uma a três calorias.

Principais características do Electroestimulador muscular Body’s Up

20 minutos de treino por dia (por zona)

10 níveis de intensidade

Cada programa alterna em 3 modos/efeitos (massagem, batimento e relaxamento).

Tempo de uso diário: 12h no nível 1) / 6h no nível 10

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Electroestimulador muscular com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).