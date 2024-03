Novidades Playstation Plus para Março de 2024

Março já vai a meio e a chuva obriga-nos a ficar um pouco mais por casa. Ou seja, um cenário ideal para umas boas jogatanas, certo? E mesmo a propósito, a Sony Playstation acabou de revelar quais os jogos que se juntam ao catálogo do Playstation Plus para a segunda metade de Março. Venham ver.

A Sony Playstatipn já revelou quais os nomes dos próximos titulos a juntarem-se ao catálogo do serviço Playstation Plus, ainda neste mês de Março.

Todos os jogadores que tenham subscrições válidas do serviço poderão, a partir de 19 de Março, colocar as mãos nestes grandes jogos, sem custos adicionais.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 19 de março. Em baixo os principais destaques:

Em baixo a lista completa:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition para a Playstation 4 e Playstation 5

Marvel's Midnight Suns para a Playstation 4 e Playstation 5

Resident Evil 3 para a Playstation 4 e Playstation 5

LEGO DC Supervillians para a Playstation 4

Mystic Pillars: Remastered para a Playstation 5

Blood Bowl 3 para a Playstation 4 e Playstation 5

Super Neptunia RPG para a Playstation 4

Dragon Ball Z: Kakarot para a Playstation 5

Paralelamente, é de lembrar que os jogadores terão uma última oportunidade de desfrutar dos títulos que deixarão de estar disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 19 de Março. Estes títulos são: Sid Meier's Civilization VI, Tchia, Ghostwire: Tokyo, NEO: The World Ends with You, Haven, Code Vein e Outer Wilds.

Catálogo de clássicos (Premium)

Estes são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês:

Jak and Daxter The Lost Frontier para a Playstation 4 e Playstation 5

Cool Boarders para a Playstation 4 e Playstation 5

God Eater Burst para a Playstation 4 e Playstation 5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy para a Playstation 4

JOJOS BIZARRE ADVENTURE ALLSTAR BATTLE R para a Playstation 4 e Playstation 5