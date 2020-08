Para além dos problemas que estão a encontrar nos EUA, também a Índia tem criado imposições a apps chinesas no seu território. Existe uma lista bem definida das que não podem ser usadas e que estão barradas nos smartphones.

Esta situação tem causado problemas a alguns fabricantes e por isso alguns estão a tomar medidas agora. A Xiaomi deu o exemplo e estará agora a criar uma versão da MIUI sem muito do software banido.

Xiaomi reagiu aos problemas das apps na Índia

O problema do software que está banido na Índia tem afetado vários fabricantes. A lista criada inclui muitas das propostas da Xiaomi, onde se incluem o Mi Browser Pro, Mi Community e o Mi Video Call. Estas apps não podem estar nos smartphones vendidos no território.

Esta situação leva a que a marca tenha de encontrar uma alternativa para os seus smartphones, para que possam estar no mercado Indiano. Isso vai incluir algumas alterações profundas na sua oferta, muito em breve.

Nova versão da MIUI a ser preparada para este mercado

O primeiro passo que a Xiaomi revelou foi a criação de atualizações para os seus smartphones. Estas vão de imediato remover as aplicações banidas e assim deixar os smartphones a cumprir as regras impostas pelo governo Indiano.

Outra alteração foi também revelada via Twitter, pela Xiaomi Índia. Foi revelado que uma nova versão da MIUI está a ser preparada para o país. Esta será alterada para não ter de base as apps que foram removidas do seu território.

Tudo será enviado para os smartphones numa atualização

Com estas duas alterações, a Xiaomi consegue fazer cumprir as regras que o governo Indiano está a impor. As apps foram banidas e por isso não podem ser usadas. Algumas são essenciais nos smartphones da marca e devem por isso ser substituídas.

A Xiaomi dá assim um passo único para estar a cumprir as regras num dos países onde mais representação tem. Consegue rapidamente ficar com os seus smartphones a cumprir as regras impostas, com apenas uma atualização e uma nova versão que se torna essencial.