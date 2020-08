Uma Drive SSD é imprescindível nos dias que correm e a descida de preço a que estas Drives têm sido sujeitas nos últimos anos, torna-as muito mais apetecíveis… incluindo para armazenamento! E o mundo gaming ansia por isto.

A Western Digital é uma das marcas mais fortes neste segmento e hoje trazemos a análise à gama completa WD Black SN750 NVMe, a mais rápida da montra.

Quer seja para trabalho, quer seja para lazer, está “fora de moda” ter o computador lento à custa de um disco mecânico. Se uma qualquer Drive SSD é capaz de fazer maravilhas, graças aos seus tempos de acesso abaixo de 1 ms e velocidades acima de 300 MB/s, isso pode não bastar para satisfazer os mais exigentes.

WD Black SN750, para gamers e não só

Os jogos ocupam mais espaço que nunca. A tecnologia evolui e a tendência é exigir cada vez mais recursos, a todos os níveis, e no armazenamento é relativamente normal que um jogo ascenda aos 100 GB. Se houver persistência em manter o armazenamento em discos mecânicos, então será preciso uma boa dose de paciência para suportar os problemas de desempenho que daí advêm.

A conclusão é simples: ao preço que as Drives SSD estão, pode não compensar ficar sujeito a esses aborrecimentos. Uma Drive SSD NVMe consegue uma velocidade máxima de transferência entre 10 a 50 vezes superior ao mais rápido dos discos mecânicos. Já nos tempos de acesso, o número é muito acima disso.

Assim, o acesso rápido a gigabytes de informação é feito em instantes, dando uma boa resposta a tecnologias gráficas de última geração, não só para lazer mas também para trabalho.

A tecnologia por detrás…

A gama WD Black SN750 NVMe é a segunda geração de Drives SSD para PC da Western Digital, com taxas de transferência elevadas, consumo otimizado e um design arrojado, tudo enquadrado com a atual exigência do mundo gaming.

Quanto à capacidade de armazenamento, vai dos 250 GB aos 2 TB, num formato M.2 single-sided, atualmente indicado para desktops, embora também comece a aparecer em mini-PCs e portáteis.

A segunda geração NVMe SSD assenta na tecnologia 3D NAND da Western Digital (SanDisk, melhor dizendo), onde também o firmware e o controlador são da própria marca (SanDisk, melhor dizendo). De facto, quanto ao controlador, há evidências de que se trata do SanDisk 20-82-007011, assim como a NAND também será da SanDisk, embora não sejam oficialmente divulgados como tal por razões óbvias. Seja como for, é uma consequência do negócio feito em maio de 2016, data em que a Western Digital adquiriu a SanDisk.

Por fim, é então possível colocar até um máximo de 16 chips de memória NAND flash num único lado do PCB, podendo atingir os 2 TB devido à elevada densidade conseguida pela tecnologia 3D NAND.

Série Gaming, o que muda?

A série Gaming pretende chegar um pouco mais longe e aguentar uma operação intensiva durante mais tempo. Para motherboards que não têm dissipação para drives SSD M.2, a série Gaming da WD Black já traz dissipadores que permitem reduzir vários graus centígrados aos chips e memória flash e ao controlador.

Além disso, a Western Digital também adicionou um Modo Gaming nas opções da sua aplicação dedicada ao diagnóstico e controlo das Drives SSD da marca: Western Digital SSD Dashboard.

Dessa forma, ao recorrer a esse modo, os utilizadores podem desativar o estado de baixa potência e manter a Drive SSD sempre no máximo do seu desempenho, sem abrandamentos sempre que é preciso desempenho de topo de forma prolongada.

Este tipo de recurso de alto desempenho, naturalmente, não é exclusivo para gaming. Todas as tarefas mais pesadas, com multitasking intensivo, são beneficiadas por uma Drive SSD com este nível de prestação e opções.

Quanto ao dissipador em si, tem um design arrojado, conseguido em colaboração com a EKWB, que desenvolve tecnologia para arrefecimento de PCs. Assim, para modelos de 500 GB, 1 TB e 2 TB, está disponível a opção com dissipador.

Depois, quanto ao embalamento, para as Drives sem dissipador é apenas um simples encaixe de plástico. No entanto, na série Gaming, o cuidado é outro e a Drive com dissipador vem cuidadosamente acomoda numa esponja, melhorando assim a experiência de unboxing.

Mas se a motherboard já tiver dissipador, em que ficamos?

Naturalmente que se a motherboard já tiver dissipador, é (quase) certo que terá uma dimensão superior e, consequentemente, maior capacidade de arrefecimento. No entanto, isso não impede de usar um WD Black versão Gaming, já que o dissipador é removível.

Portanto, para o remover, basta tirar os 6 parafusos e, com algum cuidado e sem pressas, separar as peças.

Especificações

As Drives SSD WD Black SN750 têm um formato M.2 2280, compatíveis portanto com este tipo de slot. A interface é PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 com um controlador, como já referido, da SanDisk, que inclui um processador ARM com arquitetura de 28nm. Em termos de memória, traz DDR4 SK Hynix.

Todas as especificações relevantes estão indicadas na tabela que se segue.

Western Digital WD SN750 Black NVMe M.2 Capacidade 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB Modelo WD Black WDS250G3X0C WDS500G3X0C WDS100T3X0C WDS200T3X0C Form Factor M.2 2280 (Single-Sided) Interface NVMe PCIe 3 x4 Controlador Customizado WD (SanDisk 20-82-007011) NAND WD 64L TLC (SanDisk 64-layer 3D TLC) DRAM SK Hynix DDR4 Leitura sequencial 3100 MB/s 3470 MB/s 3470 MB/s 3400 MB/s Escrita sequencial 1600 MB/s 2600 MB/s 3000 MB/s 2900 MB/s Leitura aleat. 4KB 220k IOPS 420k IOPS 515k IOPS 480k IOPS Escrita aleat. 4KB 180k IOPS 380k IOPS 560k IOPS 560k IOPS5 Potência Pico (10µs) 9,24 W PS3 Idle 70 mW 70 mW 100 mW 100 mW PS4 Idle 2,5 mW Resistência escrita 200 TBW 300 TBW 600 TBW 1200 TBW Garantia 5 anos

Toda a informação mais técnica e detalhada pode ser encontrada no Product Brief da Western Digital.

Os testes

Drives da mesma marca, com a mesma tecnologia, o mesmo controlador, a mesma NAND, a mesma DRAM… seria de esperar resultados muito próximos. Pois, mas quem pensou isso, enganou-se, e faz todo o sentido testar e comparar toda esta gama WD Black SN750.

Todas as 6 Drives SSD foram testadas nas mesmas condições, na mesma máquina, no mesmo socket M.2 e com os mesmos testes de benchmarking. A motherboard utilizada foi a Asus Prime Z370-A, portanto, com o chipset Intel Z370. O hardware restante não tem relevância para os testes realizados.

Além disso, aproveitando o facto da máquina já ter uma drive SSD M.2 NVMe da Samsung, nomeadamente a Samsung 970 Evo de 256 GB (não é a versão Plus), também foram realizados os mesmos testes. Devido a tratar-se da Drive com o sistema operativo a correr, as condições de teste são diferentes, pelo que os resultados serão encarados apenas como uma referência.

Nos gráficos apresentados, com exceção para o benchmark ATTO Disk Benchmark, as Drives são apresentadas na seguinte ordem: não-Gaming, Gaming, Gaming com “Gaming Mode” ligado e finalmente a Drive Samsung.

Como spoiler, devo referir não contava com alguns dos resultados obtidos. Refiro-me concretamente a diferenças muito significativas de desempenho entre Drives com a mesma capacidade de armazenamento entre as séries Gaming/não-Gaming.

Benchmarks

Na esmagadora maioria dos casos, pretende-se que uma Drive HDD ou SSD tenha um bom desempenho numa utilização dita normal, com execução de aplicações e jogos, mais pesados e menos pesados, onde geralmente a valocidade máxima de leitura/escrita é pouco relevante. É claro que há exceções, e por isso foram escolhidas ferramentas de benchmarking para abranger não só situações de utilização real (simulada), mas também os testes sintéticos.

PCMark 10 – Storage Test

O software PCMark 10 é uma ferramenta de benchmarking conceituada, capaz de simular situações de utilização real do computador, nas mais variadas tarefas. Para esta análise, apenas o Storage Test se enquadra no propósito, cujos resultados são mostrados abaixo.

Há um claro vencedor, a Drive de 500 GB… mas sem uma explicação óbvia, principalmente quando comparado com os benchmarks seguintes. Para dissipar possíveis erros ou dúvidas, este teste foi repetido, onde se manteve a mesma ordem de valor na pontuação. Além disso, a Drive de 2 TB foi a exceção à tendência observada, ao nível da de 250 GB.

SPECworkstation 3.0.4 – WPCstorage

Com o propósito semelhante ao PCMark 10, o SPECworkstation vai um pouco mais além em termos de exigência, exercitando ainda mais o sistema. Também aqui apenas foi executado o teste com maior relevância, o WPCstorage. Não foi possível corrê-lo na Drive Samsung 970 Evo, devido a ter o sistema operativo a correr e não ter os 190 GB livres exigidos.

Os resultados neste benchmark são, na sua maioria, coerentes com o PCMark 10, surgindo novamente a drive não-Gaming de 500 GB com vantagem considerável. À parte dessa exceção, é a drive Gaming de 1 TB que consegue mostrar-se mais rápida.

Crystal Disk Mark 7.0.0

É uma das mais populares e simples ferramentas de benchmarking para Drives de armazenamento. Permite executar rapidamente testes de leitura/escrita sequenciais e aleatórios, com diferentes Queues e Threads, com resultados em MB/s ou IOPS. Nos testes sequenciais Q8T1, os resultados são todos coerentes com a informação do fabricante, praticamente “ao megabyte”. Dessa forma, consegue uma leitura sequencial na ordem dos 3400 MB/s (3100 MB/s para o modelo de 250 GB) e escrita sequencial na ordem dos 3000 MB/s (2600 MB/s para os modelos de 500 GB e 1600 MB/s para o modelo de 250 GB).

Já que o resultado dos testes sequenciais foi o esperado, foi dada maior relevância à análise do teste aleatório, nomeadamente o 4K Q32T16. Neste teste, a Drive de 500 GB não-Gaming já não se destacou (o que torna os primeiros resultados ainda mais curiosos), e os melhores resultados estão do lado da Drive Gaming 1 TB.

Olhando à Drive Samsung, que atinge 3500/1600 MB/s em leitura/escrita sequencial, aqui perde bastante para as tarefas aleatórias em paralelo.

HD Tune Pro 5.70

A ferramenta HD Tune Pro é muito abrangente, com capacidade para diversos tipos de testes sintéticos, no entanto, aqui apenas foi considerado o teste de IOPS (operações de entrada/saída por segundo). Portanto, não se trata de avaliar a velocidade “de ponta”, mas sim a quantidade de operações por segundo que a unidade é capaz de fazer, neste caso para um tamanho de 1 MB.

Todas as Drives WD Black são muito competentes neste teste, onde vale a pena dizer que os resultados podem variar em cerca de 10% entre testes.

Nesse sentido, poderia ter sido feita uma média de, por exemplo, 50 testes em cada Drive, e haver assim mais precisão nos valores para comparação. No entanto, não se pretende propriamente uma comparação minuciosa, mas apenas perceber em que ordem de grandeza de IOPS se encontram.

ATTO Disk Benchmark 4.01.0f1

Finalmente, a ferramenta ATTO Disk Benchmark, também utilizada como referência por alguns fabricantes de Drives SSD, testa a escrita e leitura sequencias, para diversos tamanhos de ficheiros.

É possível então verificar que, para a escrita, a Drive Samsung é a única que se destaca até aos 4 KB, sendo depois todas idênticas até aos 16 KB. Surgem depois as grandes diferenças, algumas também curiosas: as Drives WD Black 250 GB e Gaming 500 GB ficam-se pelos 1500 MB/s, enquanto as restantes estão pelo dobro. No entanto, a diferença entre ambas as Drives de 500 GB não parece ter uma explicação óbvia, até porque nos testes CrystalDiskMark e HD Tune Pro não tiveram esse comportamento.

Na leitura, está tudo mais ou menos dentro do esperado, mas há exceções. As Drives de 250 GB, 1 TB e 1 TB Gaming têm uma quebra para ficheiros de 128 KB e a de 2 TB tem uma ligeira quebra nos 64 KB. Já a Drive 1 TB Gaming com o Gaming Mode ligado, deixa de refletir essa quebra, mas leva algum atraso face às outras, pelo menos dos 4 KB aos 128 KB.

Todas estas pequenas incongruências, não só no ATTO Disk Benchmark mas também nas outras ferramentas, têm de ser vistas como “pormenores”, cuja relevância, de facto, não é significativa. É possível que não aconteçam noutras motherboards, com outros chipsets, e até mesmo podem deixar de existir após updates de firmware das Drives.

Thermal throttling – o abrandamento devido ao calor excessivo

Todo o dispositivo eletrónico concebido com os padrões mínimos de qualidade traz proteção contra temperatura excessiva, para previnir que se danifique. Estas Drives WD Black não são exceção e, numa Drive sem dissipador, não foi difícil atingir esse ponto e ficar a conhecer assim o seu comportamento.

Bastou então correr alguns benchmarks mais exigentes e desacelerar a ventilação no interior da caixa, sem necessidade de ativar o modo Gaming.

A temperatura máxima é assim de 82ºC e o “estrangulamento” ficou bastante claro, tal como se pode ver no gráfico de escrita sequencial do HD Tune Pro.

Em leitura é mais difícil fazer com que a temperatura suba muito, pelo que apenas em questões de refrigeração miserável e temperatura ambiente muito elevada é que seria possível atingir os 82ºC. Mesmo assim, é importantíssimo considerar um dissipador, seja da série Gaming seja da motherboard, já que além de aumentar a vida da eletrónica, também evitará efeitos indesejados.

Em suma, nas mesmas condições e com dissipador da série Gaming, a temperatura não foi além dos 65ºC. Não foi testado no dissipador da motherboard.

Veredicto

Comprovadamente, e sem mais rodeios, a série WD Black SN750 está muito bem posicionada e ainda mais competitiva considerando o seu preço, principalmente quando comparada com a concorrência da Samsung, a Drive 970 Evo Plus (não disponível nesta análise). Esta série é pouco mais rápida que a anterior série Black NVMe anterior, até porque é utilizada tecnologia semelhante, no entanto, trata-se de uma evolução consistente.

Quanto ao desempenho, os valores referidos pelo fabricante na leitura/escrita sequencial confirmam-se, aliás, foram obtidos resultados com um desvio quase nulo. Depois, e porque suspeitava que os resultados variassem entre as Drives, os benchmarks confirmaram isso mesmo.

A primeira conclusão é que a Drive de 500 GB (não-Gaming) é a melhor para utilização do “dia a dia”. A razão? Não sei, lamento, não consegui obter dados para o saber, mas as ferramentas de benchmarking foram muito claras nesse aspeto. Depois, no geral, é a Drive de 1 TB que está sempre um pouco mais à frente… e é também essa que aquece mais, notado principalmente quando não é utilizado dissipador. A Drive de maior dimensão, de 2 TB, tem um desempenho ligeiramente inferior, embora não significativo.

Por falar em dissipador, é imprescindível que tal seja usado, não só para prolongar a vida da Drive, mas também para não correr o risco do thermal throttling que acontece aos 82ºC. Se a sua motherboard não tem socket M.2 com dissipador, então opte pela versão WD Black com dissipador incluído. Já se o destino da Drive for um computador portátil, então terá obrigatoriamente de ser sem dissipador.

Quanto ao Gaming Mode, além de ser sabido que faz aquecer mais a Drive, os benchmarks demonstram que, por vezes, até piora. Portanto, a minha preferência é ter o Gaming Mode desligado.

E quanto à longevidade das Drives SSD?

Em termos de longevidade, principalmente para quem perde tempo a preocupar-se com a quantidade de dados escritos numa Drive SSD, podemos fazer algumas contas simples tomando a Drive de 1 TB como referência. Na especificação, são referidos 600 TBW (terabytes escritos) como limite seguro. Dessa forma, e supondo que são escritos todos os dias 20 GB, num ano serão atingidos 7,13 TB, e portanto os 600 TBW serão suficientes para… 84 anos! Será motivo de alarme?! Não, claro que não, até porque ficará obsoleto em muito menos tempos que isso.

A gama WD Black SN750 trata-se assim de uma solução apropriada para gamers, entusiastas e profissionais, que precisem de alto rendimento no armazenamento. A aplicação Western Digital SSD Dashboard permite ir um pouco mais além e ter maior controlo sobre tudo o que rodeia a Drive SSD. O preço varia entre cerca de 60€ e 400€.

O Pplware agradece à PCDIGA a cedência da toda a gama WD Black SN750 M.2 NVMe para análise.

