A Microsoft está de volta ao mercado dos smartphones. Desta vez escolheu um equipamento completamente diferente do que existe no mercado, criando a sua visão única do que este deverá ser. Falamos do Surface Duo, que em breve está disponível.

Curiosamente acabou por não fazer uso do Windows 10 e focou-se no Android como sendo a base deste novo smartphone. Este será uma união interessante, principalmente por usar o sistema da Google. Uma novidade importante foi também revelada, no que toca às atualizações do sistema, que se sabe ser de 3 anos.

Surface Duo será uma mudança completa da Microsoft

Para muitos a escolha do Android para ser a base do Surface Duo foi certamente estratégica. Desta forma não tem de manter uma proposta, tal como acontecia há alguns anos com o Windows Phone e o Windows Mobile. Ainda assim, tem de ser a empresa a garantir as atualizações.

Isto levanta o normal problema da fragmentação que afeta os smartphones Android e que tantas marcas procuram evitar. No caso do Surface Duo falamos de um smartphone de 1400 dólares e que deveria ter garantidas atualizações por vários anos.

Garantidos 3 anos de atualizações do Android

A Microsoft já esclareceu este ponto no que toca ao seu smartphone dobrável. A marca garantiu que irá manter igualmente o seu smartphone atualizado por 3 anos, onde estão garantidas as novas versões e as correções de segurança da Google para o seu sistema.

Com esta posição, a Microsoft volta a destacar-se no universo Android e no que é oferecido. Ultrapassa o que a Google estipula como sendo obrigatório para as atualizações do sistema operativo e dá-lhe ainda mais 1 ano.

Uma realidade a chegar a mais smartphones recentes

Este cenário parece estar a começar a ganhar força com outras marcas. Similarmente também a Samsung anunciou que a partir do novo Note 20 a marca passou a garantir 3 anos de atualizações, estendendo-o a alguns modelos do ano passado.

Estas são excelentes notícias para o universo Android e para os seus utilizadores. Ficam garantidos mais anos de atualizações e uma maior longevidade dos smartphones, sempre com as mais recentes versões do Android, mesmo as de segurança, que são essenciais.

Assista à apresentação do novo Surface Duo da Microsoft