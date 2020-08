Tal como já tínhamos aqui mostrado, WRC 9 prepara-se para acelerar pelas principais pistas virtuais do planeta.

Um das novidades de WRC deste ano é o regresso do Japão ao circuito internacional, e foi recentemente revelado um trailer dedicado ao País do Sol Nascente

WRC 9 é novamente, o videojogo oficial da FIA World Rally Championship e, tal como já aqui tínhamos antecipado, parece que já está com muito bom aspeto.

As expetativas em torno do jogo, que apresenta um Modo Carreira bastante robusto e multifacetado, tem vindo a ser alimentada pela KT Racing com alguns vídeos ilustrativos de como o jogo já se encontra.

Desta feita foi revelado um vídeo do cenário que vamos encontrar no jogo, quando chegarmos ao Japão, país que esteve ausente desde 2011.

Pelo que se podem ver nas imagens, o país do Sol Nascente, vai-se apresentar com uma tremenda frescura no que respeita ao ambiente circundante, com florestas cerradas e secções de montanha exigentes e a exigirem destreza e reflexos.

Pelo que se pode ver no vídeo de apresentação, podemos esperar curvas apertadas com um sistema de luminosidade bastante traiçoeiro e que realmente irão pedir aos jogadores extrema dedicação e concentração.

O Rally do Japão encontra-se, conforme referimos, de volta a WRC, assim como os Rallies do Quénia e da Nova Zelândia.

Tal como referimos, o Modo Carreira será talvez o principal ponto alto de WRC 9, apresentando mais de 50 equipas oficiais da competição, espalhadas pelas categorias WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC.

WRC 9 será lançado em 3 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. Mais tarde serão lançadas as versões PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch.