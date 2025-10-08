Reveladas novas imagens de Little Nightmares III

Com a sua data de lançamento a aproximar-se a passos largos, a Bandai Namco disponibilizou novas imagens para Little Nightmares III. Venham vê-las connosco.

A Bandai Namco revelou recentemente um novo trailer dedicado a Little Nightmares III, que se apressa para o seu lançamento a 10 de outubro deste ano, para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.

Little Nightmares III leva os jogadores de volta a The Nowhere, cinco anos depois. Este trailer inédito revela os novos medos e lugares perturbadores que os jogadores irão enfrentar, nos quais, pela primeira vez na série, poderão escolher alternar entre dois personagens jogáveis ​​e jogar em modo cooperativo com amigos.

Com lançamento previsto para 10 de outubro, Little Nightmares III acompanha a jornada dos novos personagens Low e Alone e adiciona nova variedade à jogabilidade, onde cada um é jogável e carrega seu próprio item especial: um arco e flecha para Low e uma chave inglesa para Alone.

Os jogadores também poderão juntar-se ao pesadelo com amigos através de um modo cooperativo online que chega à série pela primeira vez. Little Nightmares III está previsto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

10 de outubro é a data, para o regresso do Pesadelo. Marquem nas vossas agendas.