iPhone 12 construído com parte da SpaceX está à venda até 6.000 euros

No mercado tecnológico há produtos para todos os gostos e, sobretudo, para todas as carteiras. E apesar de a Apple ainda não ter sequer apresentado o seu novo iPhone 12, a verdade é que uma versão não oficial com parte reais da nave aeroespacial da SpaceX já está em pré-venda online por cerca de 6 mil euros.

Este é um dispositivo que certamente será adquirido não só por quem tenha o montante disponível para desembolsar num smartphone, como também pelos fãs mais fiéis do império de Elon Musk.

Bem sabemos que há gostos e produtos para todas as necessidades e ambições dos consumidores. Sabemos também que vários produtos originais passam a ter versões especiais, algumas até bem excêntricas, como por exemplo a PlayStation 5 em ouro de 24 quilates.

iPhone 12 com peças reais da aeronave da SpaceX custa até 6 mil euros

A Apple ainda nem apresentou oficialmente ao mundo o seu iPhone 12, mas o certo é que o smartphone já anda na boca do mundo há muito tempo. Espera-se que o equipamento seja anunciado na segunda semana de outubro e ainda que o seu processador seja 40% mais potente do que o do iPhone 11.

Mas a empresa russa Caviar, conhecida por personalizar telefones com materiais únicos, colocou agora em pré-venda uma versão especial deste iDevice. Trata-se de um iPhone 12 de edição exclusiva para homenagear a empresa SpaceX de Elon Musk.

Designado iPhone 12 Discovery Musk Be On Mars, o smartphone tem um revestimento de titânio e na parte traseira apresenta imagem esculpida que simboliza os voos da aeronave Dragon.

Mas o aspeto mais interessante é que cada exemplar deste iPhone especial tem um compartimento na traseira onde aloja um pequeno fragmento real de uma das aeronaves da SpaceX que já andou pelo espaço. Além disso, traz ainda uma reprodução fiel da assinatura de Elon Musk.

Uma peça única a um preço… extravagante

Segundo afirma a Caviar no seu site oficial:

Este não é apenas um acessório, é um artefato valioso. Ao obtê-lo, torna-se membro de uma equipa espacial, um pedaço da história, um herói que conquista o espaço. A colonização de Marte não está longe. Torne-se num membro da missão da SpaceX — e possua um pedaço real da aeronave.

Desta forma, caso tenha ficado interessado neste equipamento, então recheie bem a sua conta bancária. Esta edição especial e espacial do iPhone 12 está em pré-venda com preços que variam consoante as versões:

iPhone 12 Pro 128 GB – 5.830 dólares (4.935 euros) 256 GB – 6.140 dólares (5.198 euros) 512 GB – 6.520 dólares (5.519 euros)

iPhone 12 Pro Max 128 GB – 6.290 dólares (5.325 euros) 256 GB – 6.600 dólares (5.587 euros) 512 GB – 6.980 dólares (5.909 euros)



Veja o vídeo promocional deste iPhone 12 exclusivo

Mas, como seria de prever, ainda não há uma data de entrega das encomendas deste produto. E provavelmente isso só acontecerá depois que o equipamento original seja apresentado e lançado pela Apple. No entanto talvez seja importante referir que esta edição especial do iPhone está limitada a apenas 19 unidades.

