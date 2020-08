Leak revela algumas especificações do Huawei Mate 40

A Huawei é uma marca na qual os consumidores sentem confiança, uma vez que os produtos têm-se revelado de qualidade, com excelentes funcionalidades e a preços bem competitivos. A empresa chinesa tem já um vasto leque de smartphones no mercado, mas as atenções estão viradas para o próximo topo de gama da marca, o Huawei Mate 40.

Depois de algumas imagens do equipamento terem sido reveladas, agora um novo leak deu a conhecer diversas especificações deste novo flagship.

Longe vai o tempo em que um equipamento só era conhecido no dia da sua apresentação oficial. Atualmente são raros os produtos que não têm imagens ou informações expostas na Internet antes do tempo. Como seria de esperar, os leaks são mais comuns em produtos muito desejados e aguardados. E apesar de ser uma prática controversa, acaba por já ser o ‘novo normal’.

Um dos ‘afetados’ é o Huawei Mate 40, o próximo flagship da marca chinesa, que recentemente teve várias imagens divulgadas. Mas agora foram conhecidos mais pormenores.

Novo leak divulga algumas especificações do Mate 40

O site Slashleaks divulgou neste sábado a imagem de uma lista com as possíveis especificações do próximo topo de gama da Huawei. De acordo com a imagem, o Mate 40 vai trazer um processador HiSilicon Kirin 9.000 octa-core, 8 GB a 12 Gb de memória RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

Há referência de que a bateria não é removível, mas tem suporte para carregamento rápido. O flagship contará com vários sensores especificamente de gravidade, de proximidade, de luz e de aceleração. Trará também uma bússola eletrónica, um giroscópio e um sensor de impressão digital localizado no ecrã.

Para além destas informações, espera-se que o smartphone da marca chinesa também traga uma câmara fotográfica de topo.

A apresentação oficial do novo Huawei Mate 40 é aguardada já para o mês de setembro. A empresa está confiante e espera vender 8 milhões de unidades ainda durante este ano.

Leia também: