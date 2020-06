Huawei pretende vender 8 milhões do novo Mate 40 ainda este ano

O surto da COVID-19 fez parar a produção de equipamentos que agora têm retomado aos poucos. A Huawei é uma das fabricantes que voltou ao trabalho, tendo já em produção algumas novidades.

Entre as estreias, a marca chinesa prepara o seu próximo topo de gama Huawei Mate 40 e pretende vender 8 milhões de unidades ainda este ano.

Com a pandemia do Coronavírus a desacelerar, as fábricas voltaram a trabalhar em força para repor o tempo perdido no desenvolvimento de novos produtos.

Na China, por exemplo, que é onde se concentra grande parte das fabricantes de equipamentos eletrónicos, as marcas retomaram a atividade, para repor os lançamentos previstos para este ano.

Huawei pretende vender 8 milhões do Mate 40 este ano

De acordo com informações recentes, a chinesa Huawei não desistiu de preparar a sua linha de smartphones Mate 40. O novo topo de gama da marca está pensado para ser lançado em meados de outubro de 2020.

Mesmo com a tensão entre a China e os EUA, que parece não ter fim e onde a Huawei é uma das marcas mais afetadas, a empresa vai mesmo avançar com o desenvolvimento do seu próximo flagship.

Não temos o dom de adivinhar como estará o cenário na economia mundial em outubro, ou se eventualmente estaremos novamente confinados. No entanto a Huawei está otimista e espera vender 8 milhões de unidades do Mate 40 já este ano.

Para já ainda não é conhecido o design deste flagship, mas suspeita-se que possa ser semelhante ao já conhecido Mate 30.

Uma fonte chinesa avança que a gama Huawei Mate 40 deverá trazer um SoC recente, que poderá ser o Kirin 1020 ou o Kirin 1000. Este componente já será produzido de acordo com os novos padrões de 5 nanómetros.

Tal como outras marcas, a Huawei tem trazido novidades interessantes. O Mate 30 é um exemplo disso mesmo que já tivemos oportunidade de testar, como podem ver no seguinte artigo.