A Huawei parece ter muitas novidades a caminho do mercado em breve

Mesmo com todos os problemas que tem em mãos, a Huawei parece não parar. A empresa recusa-se a desistir e tem apresentado novidades ao mesmo ritmo de sempre, com muitas novidades a estarem já prontas para surgirem em breve.

Agora, e com base em informações surgidas na Internet, existem ainda mais novidades a caminho. Vão surgir associadas à sua linha Mate, onde a Huawei concentra as suas propostas de topo e onde tem o que de melhor pode oferecer.

Novidades da Huawei a caminho do mercado

Com a chegada do MatePad Pro a Huawei marcou uma posição no mercado dos tablets. Esta oferta é o topo do que a marca oferece nesta área, com argumentos muito apelativos e que podem tornar esta máquina um substituto de um PC.

Também aqui surgiu com a linha Mate, reforçando a posição que esta tem na linha de produtos da marca. Agora, e segundo o que surgiu na Internet, a Huawei irá colocar no mercado novos produtos, em áreas onde tem já uma presença forte.

Linha Mate vai ter novas propostas

Da lista apresentada existem já vários modelos conhecidos e que sobretudo estão disponíveis. Produtos como o Mate X, o Mate Pad ou o Mate Book deram já provas da sua qualidade e do que conseguem oferecer aos utilizadores. Agora temos também o Mate Watch e o Mate Pod.

O primeiro é quase óbvio e deverá ser um relógio. Este poderá complementar a oferta atual da Huawei e que se foca no Watch GT2 e Watch GT2e. Claro que não se sabe mais do que isso, baseado num registo de marca na China.

Para além do Watch vão haver outras propostas

Por fim temos o Mate Pod. Aqui as dúvidas são muito maiores, pois a marca poderá optar por várias possibilidades. Se olharmos à concorrência poderá ser uma coluna como a Huawei Sound X. Há ainda a possibilidade de serem igualmente uns headphones que vão complementar a oferta dos Freebuds.

As novidades são muitas e devem decerto chegar ao mercado na segunda metade de 2020. Por norma a Huawei apresenta a renovação da linha Mate nesta altura e será o momento para conhecer estas novidades.