Xbox Digital Direct, para quem compra bundles Xbox

A Microsoft lançou recentemente um novo serviço para o seu ecossistema Xbox: o Xbox Digital Direct.

Trata-se de um serviço auxiliar que permite às consolas vendidas em bundles “saberem” a que jogos têm direito. Mas não só…

Tal como tivemos oportunidade de aqui referir, o lançamento que se avizinha da Xbox Series X tem tornado a Microsoft bastante ativa nestes últimos meses.

Dessa forma, a companhia tem vindo a engrossar a sua oferta, quer em serviços, quer em infraestruturas de apoio ou mesmo de periféricos para as suas consolas, preparando-se dessa forma para o final deste ano.

Desta feita, a Microsoft revelou um novo serviço, o Xbox Digital Direct!

O Xbox Digital Direct

Este novo serviço será bastante facilitador para todos os gamers que comprem as suas consolas em bundles que tragam alguns jogos incluídos.

Isto, pois o acesso a esses mesmos jogos, passa a ser feito automaticamente pela própria consola que sabe identificar quais os títulos a que o jogador tem acesso. Dessa forma, o jogador pode fazer o download dos seus jogos sem ter de inserir os códigos de 25 dígitos.

Mas explicando melhor. Até hoje, sempre que alguém compra uma Xbox num bundle com acesso a 2 jogos, por exemplo, terá de:

Montar a consola Inserir o código de download do jogo 1 Inserir o código de download do jogo 2 Esperar pelo download dos jogos antes de poder jogar

Tirando os pontos 1 e 4, que terão sempre de ser feito, o acesso aos jogos existentes no bundle passa agora a ser mais simples. A própria consola já tem, algures no seu sistema, a referência aos jogos que o bundle traz, e assim, em vez de inserir os códigos por duas vezes, o utilizador poderá apenas clicar nos jogos que quer instalar (em Accounts ou My Library).

Algo semelhante ao emparelhamento que o Sistema Operativo Windows 10 faz com os computadores onde é instalado.

Esta opção estará disponível em “Accounts” (Contas) e “My Library” (A Minha Biblioteca).

No entanto, esta facilidade não se resume aos jogos e DLCs mas também as subscrições e conteúdos exclusivos poderão vir a ser obtidos de igual forma. Por exemplo, subscrições de serviços como Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.

Xbox Digital Direct na Xbox Series X

Este serviço foi lançado agora para a Xbox One, mas pode-se especular com toda a legitimidade que também marcará presença no ecossistema da nova consola, a Xbox Series X.

Aliás, isso faz todo o sentido, uma vez que a nova consola da Microsoft virá toda apetrechada com sistemas e serviços que facilitam o acesso dos jogadores aos seus jogos. Tenham em consideração, por exemplo, o serviço Smart Delivery, que permite que os jogadores quase não tenham de se preocupar com a edição da sua consola, pois o sistema será inteligente ao ponto de determinar a versão do jogo a instalar.

O primeiro jogo a caminho do Xbox Digital Direct poderá ser Cyberpunk 2077, que vai ter direito a um bundle próprio.