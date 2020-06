Transforme o seu quarto numa sala de cinema com um projetor

Ter um projetor em casa é cada vez mais acessível e a qualidade da imagem projetada está cada vez melhor. Além disso, a experiência de ver um filme no cinema está, neste momento, limitada e não se sabe durante quanto tempo estaremos nesta situação.

Assim, para o ajudar a fazer a sua escolha, temos sugestões de projetores AUN para si.

AUN X2

Em primeiro lugar, sugerimos o AUN X2, um pequeno projetor, super portátil e silencioso que vem com Android. Este último facto, faz com que possa ter instalada qualquer aplicação de streaming para assistir aos seus filmes e séries, ou quem sabe, alguns dos melhores jogos do universo mobile.

Mas há mais. O projetor tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno, tem Wi-Fi 2,4/5GHz, Bluetooth 4.1 e como interfaces de ligação conta com duas portas USB, uma HDMI, slot para cartão de memória e ainda ligação para jack de áudio de 3,5mm.

De forma simples, é então possível ligar qualquer dispositivo de áudio, sejam headphones ou um equipamento mais robusto, pen USB, cartões de memória, computador, ou até uma box de TV ou uma consola de jogos.

Oferece uma resolução de 854 x 480 píxeis, contraste de 2000:01 e um brilho de 2000 lúmens. De referir que pode ser colocado a uma distância de 1 a 5 metros, para uma dimensão projetada de 30 a 120 polegadas. Inclui ainda uma bateria de 4200 mAh.

O projetor portátil AUN X2 está disponível por cerca de 195€ utilizando o código de desconto 4BF2AXLO.

AUN X2

AUN W18

O AUN W18 continua a ser uma versão mini no mundo dos projetores, mas já não inclui sistema operativo Android. Este projetor LED tem um brilho de 2800 lúmens, contraste de 1000:1, oferece uma resolução de 854 x 480 píxeis e inclui tecnologia 4.0″ Liquid Crystal Display.

A distância de projeção deverá ser feita entre os 0,8 e os 3,8 metros, para uma projeção de 32 a 150 polegadas.

Como interfaces de ligação, inclui duas portas USB, ligação de áudio 3,5mm, slot para cartão microSD, VGA e HDMI.

O projetor AUN W18 está disponível por cerca de 56€ utilizando o código de desconto 4ATAD4SA.

AUN W18

AUN AKEY6S

A terceira sugestão vai para o AUN AKEY6S, um equipamento mais robusto que oferece uma resolução máxima de 1920 x 1080 píxeis, sendo que suporta até 4K.

Oferece um brilho de 5800 lúmens, podendo ser utilizado a uma distância de projeção de 1,7 a 9,2 m de distância.

Como interfaces de ligação tem duas portas HDMI, slot para cartão microSD, Ethernet, ligação AV, jack de áudio de 3,5 mm, duas portas USB e ainda VGA.

O projetor portátil AUN AKEY6S está disponível por cerca de 177€ utilizando o código de desconto 4ATAIQJT.

AUN AKEY6S

AUN C80UP

Por fim, destacamos o AUN C80UP, um projetor que também vem com Android integrado, ainda que na versão 6.0.1, o que poderá apresentar algumas limitações em termos de compatibilidade com algumas apps. No entanto, Netflix e YouTube estão garantidas. Além disso, oferece Wi-Fi e Bluetooth. Tem 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno, duas portas USB, HDMI, VGA e porta para jack de áudio de 3,5 mm.

Este projetor LED tem um brilho de 2800 lúmens, contraste de 2000:1. Poderá oferecer uma projeção de 38 a 120 polegadas, sendo que o recomendado é de 40 a 85 polegadas, de forma a oferece uma melhor qualidade de imagem.

O projetor compacto AUN C80UP está disponível por cerca de 115€ utilizando o código de desconto 4ATAPAIX.

AUN C80UP

Para todos os projetores, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de Espanha, rápido e sem taxas adicionais.