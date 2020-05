A loja da Huawei tem estado a crescer e a tornar-se uma alternativa importante para quem tem um smartphone Android. Concentra em si já muitas propostas importantes, terminado assim com o domínio da Google nesta área e criando uma alternativa.

Com todo o esforço feito pela marca, é normal que todas as necessidades possam ser já satisfeitas e o seu catálogo seja já quase completo. Hoje reunimos uma lista das melhores apps portuguesas que encontra já na AppGallery e que são de grande utilidade.

Nos modelos mais recentes da Huawei a marca tem presente de forma exclusiva a sua loja de apps. Isto levou a algumas preocupações, mas que, rapidamente, se revelaram infundadas e hoje é possível viver sem as ofertas da Google. A nossa lista de hoje mostra algumas das melhores apps nacionais, consideradas essenciais.

Estudo em Casa

A primeira proposta é dedicada a todos os que estão confinados nesta altura de pandemia. Falamos da app Estudo em casa, que dá acesso às aulas da tele-escola, algo essencial para os alunos que precisam manter as suas aulas.

Com uma interface muito organizada e muito intuitiva, encontram todas as aulas, divididas por anos letivos e por disciplinas. É apenas necessário escolher qual querem assistir e tudo acontece normalmente, tanto num smartphone como num tablet.

Estamos ON

Ainda dentro do tema COVID-19, mais do que atual e importante, temos a segunda proposta. Esta vem diretamente da AMA e dá aos utilizadores informações essenciais sobre a evolução desta doença em Portugal.

Não se limita a apresentar números e dá também informações relevantes e essenciais sobre como se devemos proteger. Há ainda informações sobre iniciativas, teletrabalho (acesso a ferramentas) e contactos úteis. É um verdadeiro canivete suíço para conseguir ultrapassar estes tempos.

Homepage: AMA

Preço: Gratuito

RTP Play

De seguida temos uma proposta para ajudar a passar o tempo que passam em casa ou noutros locais. Falamos da app RTP Play, lançada pela RTP e que dá acesso aos conteúdos que a televisão nacional transmite nos seus canais.

Não é apenas a transmissão em tempo real dos conteúdos, mas é muito mais. Podem navegar nos diferentes programas e ver episódios passados. Esta é mais uma excelente oferta da Huawei na sua loja, reforçando a oferta.

Sapo

Ainda na linha da informação, mas agora na imprensa escrita, temos a eterna e essencial app do Sapo. O maior portal português tem na sua app a informação necessária em várias áreas, desde a genérica até à especializada, como a tecnologia.

Permite aos utilizadores escolher temas que mais interessam e criar alertas para as notícias principais. Pensada para tornar a sua experiência mais agradável e simples, dá informação em tempo real aos utilizadores

Meteo@IPMA

Com o verão a chegar, importa saber como vai estar o tempo. A Huawei tem já esta informação na EMUI, mas nada como ter dados precisos e focados no nosso país. É aqui que entra a app Meteo@IPMA e a informação que oferece.

Toda a informação presente vem do IPMA e tem um elevado grau de precisão. Podem ver a previsão diária, com dados horários, ou semanal, com os vários dias. Contem ainda com alertas e avisos para situações perigosas, quer de calor, frio ou radiação UV.

MB WAY

Outra app essencial que está já na AppGallery é o MB WAY. Esta forma única de pagamentos permite usar o smartphone como uma carteira tanto para pagar como para receber dinheiro. Simples de usar, permite até levantar dinheiro.

Com cada vez mais funcionalidades, continua a crescer e a tornar-se como a referência no mercado. Esta é definitivamente uma app a ter presente no seu smartphone.

id.gov.pt

Num mundo cada vez mais digital, é normal que o estado português acompanhe este movimento. Assim, a sua app id.gov.pt concentra em si os principais cartões que um cidadão pode ter. Liberta espaço na carteira e dá acesso a todos os dados do utilizador.

Para usar só precisam de fazer uma autenticação com a chave móvel digital, sendo depois importando os dados para a app para utilização futura.

Homepage: AMA

Preço: Gratuito

Autenticação Gov

Por fim, temos outra app essencial. Com a massificação da utilização da Chave móvel digital esta app vem ajudar os utilizadores nos processos de autenticação nos diferentes locais. Basta pedir um código e imediatamente podem autentica-se.

Esta é uma alternativa ao envio do código de segurança por SMS, email ou mensagem direta no Twitter, sendo este enviado através de notificação push para o smartphone que fica associado ao número de identificação civil.

Homepage: AMA

Preço: Gratuito

É importante ver estas presenças na AppGAllery da Huawei. Estão garantidas as principais apps para os utilizadores destes smartphones, dispensando assim a Play Store e os serviços da Google. Importa destacar aqui a presença de muitas apps do estado português, o que dá ainda mais força a esta loja.

Estas estão longe de ser todas as ofertas da Huawei para os seus smartphones na AppGallery. Existem muitas mais apps que podem e devem ser instaladas. Para as que estão ainda ausentes existe ainda a opção dos serviços Web e outras alternativas simples de serem usadas.