Os lucros da Xiaomi dispararam pela primeira vez em dois anos

Apesar de ser uma das empresas que mais smartphones vende em todo o planeta, a Xiaomi não é ainda uma das que tem mais lucro. Esse cenário tem vindo a alterar-se com o tempo e a marca anunciou agora novos resultados financeiros, com um destaque. Pela primeira vez em dois anos os lucros da Xiaomi dispararam.

A Xiaomi anunciou agora que conseguiu aumentar os seus lucros pela primeira vez em dois anos. Isso foi possível graças à recuperação do mercado e ao lançamento de novos produtos que conseguiram convencer os utilizadores a apostar na marca. O aumento dos lucros é uma boa notícia para a empresa, que assim confirma que a sua estratégia funciona.

A informação foi partilhada numa publicação da Xiaomi na qual a marca anuncia os resultados obtidos. A empresa afirma ter obtido um lucro de 70,9 mil milhões de yuans (9,11 mil milhões de euros) durante o terceiro trimestre de 2023, sendo este o melhor trimestre da marca nos últimos dois anos.

As previsões da empresa para o terceiro trimestre do ano eram de 70,5 mil milhões de yuans (9,06 mil milhões de euros). O lucro líquido foi de 4,9 mil milhões de yuans (629 milhões de euros), em comparação com as expectativas de 4,3 mil milhões de yuans (552 milhões de euros). A diferença é substancial e ainda mais quando a Xiaomi não relatava lucros há dois anos.

Embora o dinheiro seja, logicamente, uma medida importante para medir o sucesso de uma empresa, este não é de todo o mais importante. O movimento de crescimento da Xiaomi é uma boa notícia para o conselho de administração da empresa, responsável por tomar as decisões sobre o rumo que empresa tomará.

A Xiaomi teve que ultrapassar uma série de obstáculos para recuperar a sua posição no mercado. O abrandamento na procura de smartphones permitiu que as empresas rivais assumissem a liderança do mercado. Agora, a Xiaomi conseguiu recuperar a posição perdida nos últimos anos.

Os lucros da Xiaomi não são apenas boas notícias para a empresa, mas também para os seus concorrentes. Este aumento na venda de smartphones pode ser interpretado como uma tendência geral que se aplicará a todas as empresas, embora ainda não se saiba como o mercado reagirá nos próximos anos.