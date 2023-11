O tema das atualizações dos smartphones Android sempre foi delicado e complicado. Estas demoram a chegar e dependem sempre das marcas para se tornarem acessíveis. A Google deu agora um novo passo e tornou as suas atualizações mais rápidas e os utilizadores agradecem esta mudança.

Apesar de criar atualizações e novas versões do Android para um lote grande de equipamentos, a Google parece apostar cada vez mais nos seus Pixel. Estes são smartphones desenhados e otimizados para os utilizadores mais exigentes e que por isso recebem alguma atenção especial da gigante das pesquisas.

Uma das queixas recorrentes nestes equipamentos era o processo de instalação das atualizações, que demorava demasiado tempo a ser realizado. Isso parece agora ser coisa do passado, graças a uma mudança trazida para o Android 14, em especial para a primeira atualização desta versão.

Sendo ainda numa versão beta, já muitos utilizadores dos smartphones Pixel a estão a testar. Estes transmitem as suas opiniões e uma das mais recorrentes é que ficou muito mais rápida de instalar. Um processo que demorava horas está agora a demorar apenas alguns minutos.

As atualizações contínuas do Android usam um modelo de partição de disco A/B, para que o utilizador possa continuar a usar o smartphone enquanto a atualização chega silenciosamente. Assim, não precisa de gastar um tempo mais longo de inatividade ou aguardar que uma barra de progresso avance lentamente. Basta uma reinicialização rápida e o smartphone estará pronto para ser usado.

Além disso, as atualizações contínuas eliminam a necessidade de libertar espaço de armazenamento antes de uma atualização. Este método também garante que essas falhas e erros incómodos, se existirem, sejam limitados no dispositivo. Isso garante que o processo de atualização seja concluído sem interromper a utilização do smartphone Android.

A Google está, ainda que lentamente, a acertar o processo das atualizações no Android. Este tem melhorado ao longo dos anos e agora os Pixel começam a usar tecnologias desenvolvidas para otimizar e melhorar os passos necessários.