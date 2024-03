Android: ficou muito mais simples atribuir toques para os seus contactos favoritos

A Google tem procurado melhorar o Android em várias frentes, para tornar o seu sistema melhor e mais simples de usar. São vários os momentos em que isso aconteceu e certamente que vão continuar a existir. A gigante das pesquisas tem agora uma novidade que torna muito mais simples atribuir toques para os seus contactos favoritos.

As apps nativas da Google o Android ajudam os utilizadores a tirar o máximo do Android. Garantem aos utilizadores as ferramentas necessárias para o dia a dia e que podem dispensar qualquer outra versão ou proposta de outros programadores no sistema.

A prova disso surge agora com a app Contactos, que recebeu uma novidade. Esta funciona de forma integrada com outras como o Telefone e assim consegue transferir informações e funções entre estas propostas. Isso pode agora ser visto com a possibilidade de atribuir toques para os seus contactos favoritos.

Esta novidade já tinha sido vista em testes e agora parece estar finalmente a chegar a todos os utilizadores. Surge com a versão mais recente desta app, onde podemos ver agora a opção Toques de contactos, dentro do separador Corrigir e gerir.

A forma de utilização é muitos simples, com o utilizador a ter de selecionar o contacto a que quer atribuir o toque personalizado. Depois disso, só precisa de escolher o toque a ser usado, usando os de sistema, e gravar essa alteração.

Até agora, definir um toque personalizado através da app Contactos era mais complicado e mais trabalhoso. Exigia aceder a cada contacto individualmente, tocar no menu flutuante e selecionar "Definir toque" antes de selecionar o toque pretendido.

Esta +e uma excelente novidade para os utilizadores gerirem os seus contactos. Agora podem facilmente escolher o toque pretendido e personalizado para cada um, facilitando o dia a dia e a utilização do próprio Android.