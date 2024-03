O mundo está diferente e estranho. O tema "alterações climáticas" continua a ser ignorado por muitos, mas a verdade é que há registos de temperatura "anormais". Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o passado mês de fevereiro foi o mês mais quente dos últimos 93 anos em Portugal continental.

Fevereiro: valor médio da temperatura média do ar foi de 12,47 graus

Após a análise da situação climatológica em janeiro de 2024, verificou-se que a partir do dia 22 e até ao fim do mês, foram registados valores de temperatura do ar muito superiores ao valor médio mensal. O mês de fevereiro chegou e o cenário não foi diferente.

Segundo o boletim climatológico do IPMA, o mês de fevereiro foi considerado o mais quente dos últimos 93 anos em Portugal continental. Em fevereiro registou-se um valor médio da temperatura média do ar (12,47 graus), 2,55 graus Celsius superior ao normal.

No que diz respeito ao valor médio da temperatura máxima do ar, foi a 3.ª mais alta desde 1931 e nas mínimas, foi a 5.ª mais alta deste 1931 e a 2.ª desde 2000. No início deste mês, já o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, tinham dado a saber que o mês de fevereiro foi o mais quente a nível mundial desde que há registos.