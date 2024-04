Mais segurança da Google? Agora pode importar as suas passwords para o Android

O gestor de passwords da Google é uma das suas principais mais-valias, em especial porque garante aos utilizadores terem os seus dados de acesso aos sites em qualquer lado. Este tem recebido muitas melhorias no campo da segurança e agora tem uma novidade. As passwords já podem ser importadas para o Android.

Todos os que usam o ecossistema da Google sabem a simplicidade que é o acesso aos dados de acesso aos sites e serviços da Internet. Estas informações são depois partilhadas entre todas as aplicações e serviços que têm acesso a este gestor de passwords, de forma simples e rápida.

Para alargar ainda mais esta oferta, a Google lançou uma atualização recente, que traz uma novidade. Falamos da possibilidade de importar as passwords de qualquer utilizador ou browser para o Android, diretamente dentro deste sistema e de forma muito simples e rápida.

Como pode ser visto na lista de novidades de março do Google Play Service, esta novidade está acessível. Bastará um ficheiro CSV com a lista dos sites e passwords para o Android receber esta lista e a integrar com o que está já acessível para essa conta do utilizador.

Curiosamente, esta funcionalidade vem complementar outra importante que permite aos utilizadores exportar as suas passwords. Tal como acontece neste caso, também é pelo Chrome que o utilizador inicia o processo para importar as suas passwords. Basta depois aceder ao site de gestão da conta e a essa opção.

Este processo vem simplificar a gestão das passwords no Android, que agora dispensa um PC ou outro tipo de computador. Tudo pode ser realizado no smartphone, exportando os dados de qualquer app ou gestor de passwords e depois fazer a importação para os sistemas da Google.

Este passo mostra como a Google está a dar uma atenção constante ao seu gestor de passwords, não apenas para corrigir problemas. Traz também novidades que melhoram esta proposta, quer seja no Android, quer seja no Chrome e em qualquer sistema.