Android 15 é melhor a gerir bateria e garante mais 3 horas de utilização do smartphone

Com o Android 15 em pleno desenvolvimento, é hora da Google revelar as novidades que os programadores podem aproveitar par as suas apps e para outras ofertas. A I/O é dedicada a esse Universo e as dessas capacidades vão surgir. Algo revelado numa das sessões é a nova capacidade de gerir a bateria no Android 15. É de tal forma eficiente que garantir mais 3 horas de utilização no smartphone.

Android 15 é melhor a gerir energia

Apesar de ter mudanças bem visíveis na sua interface e no que oferece aos utilizadores, o Android 13 tem muito mais longe da vista. Numa das sessões da I/O isso foi revelado e explicado, mostrando como este sistema será ainda mais eficiente e irá garantir uma melhor gestão de energia.

Do que foi explicado, o Android tenta adiar e executar de forma inteligente o máximo de tarefas em segundo plano ao mesmo tempo, durante as janelas de manutenção selecionadas. Isso acontece enquanto o dispositivo está num estado em que fica parado por um tempo e o seu ecrã está desligado. Este estado tem sido um recurso central do sistema de gestão de energia do Android. O Android 15 trará melhorias.

Para o Android 15, aceleramos o tempo de adormecer (adormecer é quando entramos em estado de repouso) em 50%. Assim, adormecemos 50% mais rápido e o resultado é que em alguns dispositivos que testamos até 3 horas a mais de energia em espera. E isso é uma espécie de melhoria geral em 15 que se aplica a todos os dispositivos.

Smartphones com mais 3 horas de energia

Das palavras algumas melhorias gerais de economia de energia que chegarão a todos os dispositivos Android no futuro. Especificamente, estas reveladas sobre o Android 15, em que a Google conseguiu garantir poupanças de energia que podem chegar a um patamar de 3 horas em alguns smartphones.

A boa notícia é que estas melhorias são globais à nova versão do sistema da Google. Assim, a novidade que surgirá com o Android 15 acabará presente em todos os dispositivos que receberem uma atualização para a versão mais recente do Android.

Google alarga esta melhoria a todos

A boa notícia é que estas melhorias são globais à nova versão do sistema da Google. Assim, a novidade que surgirá com o Android 15 acabará presente em todos os dispositivos que receberem uma atualização para a versão mais recente do Android.

Fica assim revelado pela Google que o Android 15 será uma melhoria que vai até à própria gestão de energia. Este exemplo dado é significativo e irá ser certamente aproveitado por todos os fabricantes quando atualizarem os seus smartphones.