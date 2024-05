É o fim do Twitter! Agora todos os links da rede social apontam para x.com

Foi há quase um ano que Elon Musk anunciou a maior mudança do Twitter de todos os tempos. A rede social que o dono da Tesla comprou iria mudar de nome e adotar apenas uma letra para se identificar, o X. Agora há mais um passo dado para essa mudança acontecer e o domínio desta rede social também mudou, sendo agora usado apenas o x.com.

Será que finalmente o Twitter desaparecer?

Ainda que tenha mudado o seu nome, havia ainda muito que fazer para que o X passasse a ser mesmo a identificação única do Twitter. A rede de Elon Musk abraçou esta alteração (demasiado) profunda e começou então a verdadeira mudança dentro de portas, quer nos seus serviços, quer em todas as áreas.

Ainda que já se chamasse X, a verdade é que toda a componente técnica ainda referenciava o nome Twitter e até o seu próprio domínio ainda estava associado ao que sempre usou e pela qual sempre foi conhecida pelos utilizadores, que na sua maioria nunca apoiaram esta alteração.

Mais um passo importante foi dado, sendo mudado o domínio de twitter.com para o que sempre se esperou ser adotado, x.com. Foi o próprio Elon Musk que o revelou na sua rede social, anunciando que agora "todos os sistemas principais estão agora em x.com".

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

X, a rede social já aponta para o domínio x.com

A mudança mais visível será mesmo o novo domínio que está agora em uso. Todos nos habituámos a escrever twitter.com e agora passamos a ter de escrever apenas. Isso muda agora e o domínio principal passa a ser o novo x.com. Quem escrever twitter.com e redirecionado para o novo de forma automática.

Ao longo do ano que passou, a rede social foi abandonando aos poucos a sua identidade pré-Elon Musk. Mudou o seu nome oficial de @Twitter para @X e substituiu o logótipo na sua sede. O site mudou o favicon, o que inicialmente acionou proteções de segurança em alguns browsers, enquanto as apps mudaram para o novo logótipo X. O Tweetdeck foi renomeado para XPro e o Twitter Blue tornou-se X Premium.

Com este passo agora dado, o Twitter está ainda mais perto do seu fim já esperado. O X está cada vez mais presente e é o novo nome que já começa a se conseguido e usado. Tudo fica agora um pouco mais simples e mais perto do fim da transição.