É hoje! Nothing Phone (2) vai ser apresentado… Acompanhem em direto

Tal como estava previsto, hoje é dia de conhecer o Nothing Phone (2). O início do evento está marcado para as 16h em Portugal. Carl Pei, fundador da Nothing, já revelou que este novo modelo está numa gama mais premium e que tem um conjunto de especificações muito interessantes. Saiba o que já se conhece do novo Phone (2) e onde pode assistir ao evento.

Será hoje que a Nothing irá dar a conhecer ao mundo o seu novo smartphone, o Nothing Phone (2). Sabe-se que o design seguirá a linha do Nothing Phone (1) e que a aposta na interface Glyph (luzes LED na traseira) será ainda mais forte, com novas funcionalidades e mais leds.

Sabe-se também que virá com o SoC Snapdragon 8+ Gen 1, tal como Carl Pei já tinha divulgado anteriormente. O teste no Geekbench só vem confirmar essa informação, o que acaba por colocar o novo smartphone num segmento de gama média/alta (premium como refere Carl Pei).

Outros pormenores já confirmados são o ecrã OLED de 6,7" e a bateria de 4700 mAh. Além disso, é garantido pela Nothing que este equipamento terá 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança,

Onde assistir ao evento online de apresentação do Phone (2)?

De acordo com a Nothing, o evento será transmitido no Youtube e contará com Casey Neistat, um dos YouTubers mais populares do mundo.

Pode saber mais no site oficial da Nothing aqui.