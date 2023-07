Astronauta vai bater recorde de dias consecutivos no espaço, mas ficou lá por acidente

Um astronauta americano faz do espaço casa, desde setembro do ano passado. Por acidente, espera-se que ultrapasse os restantes colegas da NASA em número de dias consecutivos passados fora da Terra.

Chama-se Francisco Rubio, ou Frank Rubio, e, apesar de ser natural de El Salvador, na América Central, tem vivido os últimos meses no espaço. Por acidente, é possível que ultrapasse todos os seus colegas da NASA em número de dias consecutivos por lá.

O astronauta partiu rumo ao espaço, no dia 21 de setembro de 2022, a bordo da missão Soyuz MS-22, a nave espacial russa que esteve envolvida num dos mais graves incidentes na Estação Espacial Internacional (ISS), nos últimos anos.

Depois de deixar os três membros da tripulação, a nave espacial foi acoplada à estação. Em dezembro de 2022, a cápsula sofreu uma fuga de líquido de refrigeração, que resultou num regresso sem astronautas a bordo.

De acordo com os planos, Rubio e os colegas teriam regressado à Terra na primavera deste ano, mas a complexidade logística está a dificultar a tarefa.

Agora, a previsão é que os astronautas não regressem antes do dia 27 de setembro. Ou seja, Rubio será o protagonista de um novo recorde de dias consecutivos no espaço para os astronautas da NASA: 371 dias.

Apesar da previsão apontar para o pódio, o astronauta de El Salvador ainda tem alguns colegas pela frente: dentro de pouco mais de um mês, alcançará a veterana Christina Koch, (328 dias no espaço, entre março de 2019 e fevereiro de 2020); depois, ultrapassará o tempo de Scott Kelly (340 dias no espaço entre 2015 e 2016), um gémeo que viajou até ao espaço para estudar a forma como a estadias prolongadas afetam o corpo em geral, bem como o envelhecimento, enquanto o irmão ficou na Terra a servir de controlo; por fim, antes de atingir um ano de espaço, ultrapassará o atual recordista, Mark Vande Hei (355 dias no espaço, entre abril de 2021 e março de 2022).

Até agora, falamos do recorde americano. Contudo, o recorde absoluto pertence ao russo Valeri Poliakov, que passou 437 dias no espaço, entre janeiro de 1994 e março de 1995.