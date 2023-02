O papel da Rússia na colaboração internacional para exploração espacial ficou particularmente tensa, desde que o país invadiu a Ucrânia, chegando mesmo a anunciar a sua retirada da Estação Espacial Internacional. As tensões continuam a aumentar entre o país e o resto do mundo, mas no espaço parece haver tréguas. A Rússia já enviou para o espaço uma nave para resgatar 3 astronautas da Estação Espacial Internacional (incluindo um da NASA).

A NASA anunciou o envio da nave espacial não tripulada Soyuz com destino à Estação Espacial Internacional, por parte da russa Roscosmos. O lançamento foi feito a partir do Cazaquistão, do Baikonur Cosmodrome e decorreu ontem às 7:24 p.m. EST (ou seja às 00:24 de hoje, no horário de Lisboa). Assista aqui ao lançamento.

Após uma viagem de dois dias, a spacecraft atracará automaticamente na porta voltada para o espaço do módulo Poisk às 20h01 EST de sábado, 25 de fevereiro (01:01 de 26 de fevereiro, em Lisboa). A NASA fará cobertura do encontro e atracação a partir das 19h15.

Esta nova Soyuz substituirá a spacecraft Soyuz MS-22 depois de uma fuga de líquido de arrefecimento do radiador a 14 de dezembro de 2022. A Soyuz MS-22 transportou o astronauta da NASA Frank Rubio e os cosmonautas da Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin para a estação espacial em setembro passado. Os três tripulantes retornarão à Terra na nova Soyuz MS-23 ainda este ano.

A nave Soyuz MS-22 danificada está programada para se desencaixar da estação no final de março e retornar à Terra para um pouso assistido por paraquedas não tripulado no Cazaquistão e análise pós-voo pela Roscosmos.