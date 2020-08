Acabou! Toshiba já não vai vender mais computadores portáteis

É caso para dizer que neste mundo tudo muda! A gigante Toshiba, que era uma referência no segmento dos computadores portáteis, anunciou que já não faz mais parte deste mercado.

Para quem acompanha a marca, esta notícia não é propriamente uma novidade, face ao percurso da empresa nos últimos anos!

A Toshiba sempre foi uma referência no mercado dos computadores portáteis, tanto na gama doméstica como na gama profissional. No entanto, mesmo este mercado sendo muito rentável, a Toshiba não soube lidar com a concorrência vinda da China, especialmente por parte da Lenovo e Huawei. A empresa sai agora do mercado dos PCs portáteis, tendo vendido a marca de portáteis Dynabook à empresa Sharp. De relembrar também que a Toshiba já vendeu a sua unidade de televisores à Hisense.

Não se sabe ainda muito bem qual o futuro da empresa japonesa, ainda mais com o mundo em plena pandemia.

Toshiba T1100 – O primeiro portátil do mundo

A Toshiba abandona o mercado dos PCs portáteis, mas deixa uma enorme história neste segmento. Para quem não sabe, a empresa japonesa crio, em 1985, o primeiro computador portátil, o T1100. O computador tinha um ecrã LCD monocromático de 640 x 200 e apenas 256 Kb de memória RAM. De referir que o T1100 não tinha disco rígido sendo o sistema carregado através de disquetes. O CPU era um Intel 8086.

Entre 1990 e 2000 a Toshiba liderou mesmo o mercado de PCs portáteis, com os modelos Satellite, Portégé e Qosmio. No entanto, nos últimos anos, a empresa tem vindo a perder força e o mais crítico é que não tem lançado novidades.

Já em 2017 informávamos aqui que o facto de a empresa ter vindo a perder uma boa quota de mercado devia-se à falta de estratégia e, claro, à presença fraca em alguns segmentos do mundo tecnológicos que hoje são cruciais para a sustentabilidade de uma empresa como a Toshiba. Os problemas financeiros já se arrastam desde 2015.