O WhatsApp é já hoje um padrão no que toca às mensagens partilhadas pela Internet. Com muito mais ofertas no mercado, é a este serviço que a maioria recorre para conversar e para partilhar muita informação com os seus contactos.

Tal como esperado, há funcionalidades que nem todos conhecem e que devem ser exploradas. O WhatsApp permite que sejam marcadas as mensagens favoritas, para mais tarde serem lidas e recordadas pelo utilizador. Saiba como explorar esta funcionalidade.

Quem troca muitas mensagens pela Internet tem por vezes necessidade de marcar e guardar algumas. Estas mensagens podem representar uma resposta especial ou esperada, devendo por isso ser colocadas em destaque e armazenadas para mais tarde poderem ser lidas novamente.

Guardar as mensagens favoritas no WhatsApp

Para poderem fazer esse passo no WhatsApp, devem aceder à mensagem que querem guardar e colocar em destaque. Tanto pode ser uma mensagem do próprio utilizador como do seu contacto do WhatsApp.

Ao selecionarem e ficarem a carregar nas mensagens escolhidas, será mostrado um menu no topo, com algumas opções para lhes aplicar. Aqui encontram um ícone em forma de estrela, que irá marcar essas mensagens como favoritas. Na própria mensagem será mostrada uma estrela, com o mesmo propósito.

Aceder às missivas que guardou para mais tarde

Mais tarde, sempre que quiserem aceder a essas mesmas conversas ou respostas marcadas como favoritas, podem fazê-lo de forma simples. Basta que acedam à conversa do contacto que querem ver e abrir o menu da conversa. Depois, só precisam de escolher ver o seu perfil.

De seguida vão ter várias opções presentes, associadas ao contacto que escolheram. Devem selecionar a opção Mensagens assinaladas, para aceder ao que guardaram. Aqui, organizado de forma cronológica, vão encontrar todas as mensagens marcadas.

Esta é mais uma das muitas opções que nem todos conhecem ou estão habituados a usar. Com um simples toque podem marcar e guardar as mensagens que querem reler mais tarde ou simplesmente ter acesso rápido.