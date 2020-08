Afinal o Twitter também pode estar interessado em comprar o TikTok

O TikTok tem estado no centro das atenções nos últimos dias. Esta rede social está com um prazo apertado para passar para as mãos de empresas dos EUA, algo que pode bloquear as suas operações se não for bem-sucedido.

A Microsoft é a empresa melhor posicionada para a sua compra, algo que estará a ser discutido. Agora há aparentemente um novo player, interessado em parte das suas operações. Falamos do Twitter, que estará interessado no TikTok.

O negócio da compra do TikTok continua

O prazo está definido e data foi acertada pelo presidente Donald Trump. O TikTok tem até ao dia 15 de setembro para encontrar uma empresa que assuma as suas operações nos EUA ou deixará de poder operar neste território.

A Microsoft desde cedo assumiu uma posição de destaque neste problema, ao declarar que pretende comprar o TikTok à ByteDance. As negociações avanção, mas com um novo player a chegar agora a este negócio.

Twitter também está a conversar com a ByteDance

Do que tem sido revelado, o Twitter poderá estar já em negociações com a ByteDance para se tornar um parceiro ativo do TikTok, em especial nas operações no território do EUA. A compra não deverá ser total e limitar-se aos EUA.

Esta vontade do Twitter pode ser um problema para a empresa, em especial no que toca ao seu financiamento. Estima-se que o valor das operações do TikTok nos EUA se situe nos 10 mil milhões de dólares. A valorização em bolsa do Twitter ronda atualmente os 29 mil milhões de dólares.

É uma opção para as operações nos EUA

Estes valores representam um problema para o Twitter, que terá de recorrer ao mercado para se financiar. Este não deveria ser um problema, mas coloca a empresa numa posição mais sensível e de exposição face aos mercados.

Por outro lado, e caso consiga entrar neste negócio, o Twitter irá crescer. Não sendo a rede social mais usada em muitos países, acabaria por receber todos os que fazem do TikTok uma das mais promissoras redes e das que têm as maiores taxas de crescimento.