Sam Altman goza com a Tesla e Musk não perdoa: Roadster intriga entre comadres

Como duas crianças pequenas que de alguma forma receberam o dom do acesso à internet e dinheiro infinito, o CEO da Tesla, Elon Musk, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, estão a discutir online novamente.

A disputa do Roadster

O mais recente episódio desta rivalidade interminável começou com Altman, a 30 de outubro, que partilhou a sua tentativa falhada de cancelar o Tesla Roadster.

Numa publicação no X com capturas de ecrã de emails, Altman afirmou que tinha pré-encomendado o Roadster em julho de 2018, com um pagamento de reserva de 45.000 dólares.

Sete anos depois, em 2025, tentou cancelar a reserva e obter o reembolso respondendo diretamente ao e-mail de confirmação da reserva, o que resultou num erro de “endereço não encontrado”.

Por um lado, não é estranho que um endereço de e-mail de empresa seja alterado ou expire após sete anos. Por outro lado, é muito invulgar uma empresa pedir um pagamento de 45 mil dólares por um carro e só lançá-lo sete anos depois, pelo que compreendemos a frustração de Altman.

A resposta de Musk e o futuro do Roadster

Musk respondeu no X a 1 de novembro, primeiro a mudar o assunto e a afirmar que Altman “roubou uma organização sem fins lucrativos”, referindo-se à trajetória peculiar da OpenAI, que passou de sem fins lucrativos para lucrativa.

O CEO da Tesla acrescentou que o “problema de Altman foi resolvido” e que este tinha recebido o reembolso “em 24 horas”. Altman pode ter escolhido o momento errado para cancelar a sua reserva, já que Musk afirmou recentemente que a Tesla está perto de demonstrar um “protótipo” do veículo, descrevendo-o como “se juntasses todos os carros do James Bond, seria ainda mais louco”, insinuando que poderá voar.

Por outro lado, este carro estava originalmente previsto para lançamento em 2020, pelo que não vale a pena criar grandes expectativas.