Criança de 12 anos morre ao seguir uma tendência viral do TikTok: Chroming

Menino de 12 anos morreu após experimentar uma "tendência viral" partilhada por outros utilizadores do TikTok. Inalar desodorizante, é mais uma das loucuras que se podem ver nesta rede social.

Chroming... a tendência do TikTok que matou Oliver

Um menino de 12 anos morreu após inalar desodorizante enquanto participava na moda das redes sociais chamada Chroming, revelou um inquérito. Oliver Gorman foi encontrado inanimado pela mãe, na sua casa em Hyde, Tameside, Greater Manchester, a 5 de maio deste ano.

O aluno do 7.º ano foi levado às pressas para o hospital, mas tragicamente nunca recuperou a consciência e foi declarado morto às 19h31.

Últimos momentos de Oliver

A mãe desolada, Clare Gillespie, contou no inquérito que, após regressarem de férias, o jovem foi para o seu quarto porque se sentia cansado. Menos de uma hora depois, Clare subiu para verificar o filho, mas ele não acordava.

Enquanto tentava despertá-lo, uma garrafa vazia de desodorizante Lynx caiu da sua cama. Várias garrafas foram encontradas no quarto, assim como outras marcas de aerossóis, após a tragédia.

Causa da morte

Num inquérito no Tribunal de Coroner de South Manchester, foi revelado que a autópsia concluiu que Oliver morreu devido à inalação de butano.

A mãe revelou no julgamento que Oliver estava a ter dificuldades na escola secundária e “acabou por se fechar em si próprio”. Ela afirmou que ele tinha contado ao irmão mais velho sobre algumas provocações, mas a Denton Community Academy não encontrou provas concretas das alegações.

Antes das férias da família no País de Gales, tinham decidido que Oliver deixaria de frequentar a escola.

Investigação policial

O Inspetor Ian Parker disse no inquérito que os agentes não conseguiram aceder ao telemóvel do aluno do 7.º ano. No entanto, conseguiram recolher algumas provas através de um headset Oculus.

O oficial comentou sobre o alegado bullying:

A minha impressão é que foram palavras, palavras muito duras baseadas na aparência física, como ele era, esse tipo de coisas.

O Diretor da Denton Community Academy, disse que a escola teria “agido imediatamente” se houvesse provas de bullying.

Mas afirmou que as investigações após a morte de Oliver mostraram que “não havia nada a sugerir algo de errado”.

O perigo do ‘Chroming’

O inquérito também abordou o perigoso ato de ‘Chroming’, ou ‘Huffing’, nas redes sociais, em que pessoas abusam de aerossóis.

Falando sobre o ‘Chroming’, o Inspetor Parker disse:

Fui informado que é algo do TikTok. Acredito que, por alguma razão, as pessoas demonstram esta prática e a divulgam nessa plataforma.

A inalação de butano pode causar complicações cardíacas fatais. A família de Oliver não sabia se ele estava no TikTok ou conhecia o ‘Chroming’.

As autoridades referiram que ainda não existem “provas” de que Oliver inalou o aerossol com intenção de se suicidar. Foi referido também que “‘Chroming’ vem dos desafios do TikTok” e que a influência das redes sociais “bastante assustadora”.

A família da criança lançou desde então uma campanha chamada Oliver’s Awareness, focada nos perigos dos aerossóis, bullying e cyberbullying.