Dica: como desativar as vistas gerais de IA do Google no Chrome

As vistas gerais de IA do Google, apesar de inovadoras, podem nem sempre corresponder às expectativas dos utilizadores em termos de precisão ou utilidade. Felizmente, existem formas de contornar esta funcionalidade e regressar a uma pesquisa mais tradicional.

Uma reflexão complexa

Quanto tempo é que um sistema que se autocanibaliza consegue subsistir? Se a IA fornece respostas extraídas de websites que dependem das visitas dos leitores, o que acontecerá quando ninguém visitar esses sites porque a IA já forneceu o resumo? Continuaremos a poder escrever para websites se estes desaparecerem por falta de tráfego?

Curiosamente (e de forma pouco útil), o primeiro resultado ao pesquisar no Google "como desativar as vistas gerais de IA" não responde efetivamente à questão. A entrada, do Suporte da Google, discute a desativação da funcionalidade quando as vistas gerais de IA eram experimentais e geridas através do Google Labs.

Mas existe um método simples para garantir que cada pesquisa realizada no Chrome ignora a vista geral de IA e usa apenas os resultados da Web.

Como contornar as vistas gerais de IA no Chrome

1. Clique nos três pontos verticais no canto superior direito do seu Chrome e aceda às "Definições".

2. Aqui, clique em "Motor de pesquisa", e depois em "Gerir motores de pesquisa e a pesquisa de sites".

3. Na secção "Site Search", clique em "Adicionar".

4.1. Introduza o "Nome": Google (Web)

4.2. Introduza o "Atalho": "googleweb" (ou outro atalho à sua escolha)

4.3. Introduza o "URL": "{google:baseURL}search?udm=14&q=%s"

4.4. Clique em "Adicionar".

5. De seguida, defina este tipo de pesquisa como predefinido, clicando nos três pontos junto ao atalho que acabou de criar e selecionando "Predefinir".

Outras abordagens

Num artigo do Tom's Hardware, Avram Piltch disponibiliza um link para a extensão que desenvolveu, que constitui uma forma muito simples de ocultar as vistas gerais de IA. Estas continuarão a ser geradas, mas o utilizador não as visualizará.

Pode utilizar o método "Web" descrito acima para evitar qualquer processamento computacional desnecessário em seu nome, mas a extensão é mais fácil de implementar e mantém-no no familiar separador de resultados "Tudo", com resultados de vídeo e afins.

