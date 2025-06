Huawei Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa estabelecem parceria

A Huawei Portugal e a CEU/Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) assinaram um Protocolo de Cooperação que visa promover a colaboração nas áreas da educação, ensino, investigação e integração da aprendizagem académica com as atividades profissionais, com especial foco nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Este acordo marca o início de uma parceria estratégica que procurará beneficiar mutuamente ambas as instituições, bem como os estudantes e o ecossistema tecnológico português. Esta colaboração abrangerá áreas cruciais para o futuro, como as telecomunicações, inteligência artificial e cibersegurança.

O Protocolo prevê a partilha de conhecimentos e competências, a organização de iniciativas académicas que permitirão aos estudantes da UAL serem considerados para programas de desenvolvimento de talentos da Huawei, e a promoção de eventos como seminários, workshops e conferências, para fomentar a aprendizagem e a investigação/inovação.

Para Wu Hao, Country Manager da Huawei Portugal, através desta parceria...

abrimos a porta para novas colaborações e reforçamos o nosso compromisso com o desenvolvimento do talento local. A Huawei Portugal é uma empresa portuguesa, feita por talentos portugueses.

Por sua vez, a Universidade Autónoma de Lisboa, através do Professor Doutor Mário Marques da Silva, sublinhou o espírito de construção de pontes que esta parceria encarna:

É com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que hoje celebramos a assinatura deste Protocolo de Cooperação entre a Universidade Autónoma de Lisboa e a Huawei Portugal — uma parceria que honra o passado, constrói o presente e projeta o futuro.

Ao colaborar com uma empresa de referência global como a Huawei, a Universidade Autónoma de Lisboa reafirma a sua missão de ser um espaço aberto ao mundo, um ponto de encontro entre a tradição e a vanguarda, entre o local e o global, e entre a teoria e a aplicação

Ambas as partes expressaram o desejo de que esta colaboração seja frutífera, duradoura e inspiradora, contribuindo para um mundo mais inteligente, mais conectado e mais humano.

A Huawei continuará a estabelecer parcerias de cooperação com instituições relevantes do sistema de ensino superior português, com especial foco nas TIC, assim contribuindo para a aquisição de competências-chave para o futuro por parte dos estudantes destas instituições.