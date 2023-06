Impressora 3D, gravadora laser ou máquina CNC? Faça a sua escolha

Concretizar a criação de um objeto produzido digitalmente é algo impressionante... Bem, talvez já tivesse sido mais que agora, porque de facto a oferta neste mercado tem crescido imenso, tornando-se em produtos agora acessíveis a qualquer pessoa. Veja as 3 sugestões que trazemos, uma em cada área.

Qualquer uma das máquinas referidas podem ser encontradas na loja GearBerry, uma nova loja que nasceu da paixão pela bricolage e pelo amor por ferramentas elétricas de alta qualidade.

É uma plataforma dedicada a fornecer produtos e serviços de alta qualidade. É parceira de várias marcas conhecidas como Anycubic, xtool, ortur, etc. Os envios são feitos a partir de armazéns na Europa e, portanto, não sujeito a taxas nem despesas de entrega.

Tal como aqui mostramos, com 3 sugestões diferenciadas, não são apenas máquinas de gravação e corte a laser que a GearBerry disponibiliza, mas também impressoras 3D, máquinas CNC e até estações de energia portáteis. Veja mais aqui.

Impressora 3D Kingroon KP3S Pro S1

A Kingroon KP3S Pro S1 é uma impressora 3D low-cost, indicada para iniciantes, cuja montagem é simples, onde já vem 95% pré-montada. Tem uma área de impressão suficiente para a maioria dos trabalhos, de 200x200x200 mm, e tem um extrusor direto com relação 3:1, o que permite ação e retração rápidas.

A fonte de alimentação está integrada na base, o que a torna mais compacta. Permite resumir uma impressão no caso de falha de energia, e tem sensor de filamento para quando o filamento acaba inesperadamente.

Com a ajuda das suas guias lineares tem uma precisão elevada e estável. A resolução é de 0,05-0.2 mm e tem nivelamento automático. Suporta os materiais PLA, TPU, Nylon e PETG.

A impressora 3D Kingroon KP3S Pro S1 está disponível por cerca de 195€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto GB20off. Está ainda disponível a versão ligeiramente mais em conta Kingroon KP3S Pro por cerca de 167€ (IVA incluído), com o mesmo código de desconto.

Kingroon KP3S Pro S1

Gravadora laser Ortur Laser Master 3

A gravadora Ortur Laser Master 3 oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 580 x 550 x 150 mm e um peso de 6,5 kg.

A nova gravadora Laser Master 3 está equipada com uma motherboard OLM-ESP-PRO-V2.4. Tem uma precisão de 0,05 x 0,1 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Esta precisão faz com que a gravação e corte sejam muito mais bem definidos e sem marcas.

Além da gravação em mais de 1000 possibilidades, segundo a fabricante, a máquina ainda permite o corte preciso de, entre outros, couro, cartão, acrílico, papel, madeira, filtro. Madeira, por exemplo, pode cortar com espessura de até 20mm e acrílico pode ir até aos 30mm.

O firmware que equipa esta gravadora tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min, sendo anunciadas velocidades de 0 aos 20000mm/min.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL. A impressão e corte podem ser controladas via App, por Wi-Fi, o que agiliza bastante todo o processo, podendo, por exemplo, fotografar um elemento e imprimi-lo a laser de forma quase imediata e sem constrangimentos.

A gravadora laser Ortur Laser Master 3 está disponível por cerca de 539€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto GB20off. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Ortur Laser Master 3

Máquina CNC TwoTrees TTC 450

A CNC TwoTrees TTC 450 tem capacidade de execução de trabalhos a nível profissional, pelo que é adequada não só para entusiastas, como também para lojas e prestações de serviços.

Tem um módulo CNC de 80W (8000rpm), adequado para materiais como plástico, alumínio soft, madeira, acrílico, entre outros, exceto metais duros. É compatível com abraçadeiras ER11, oferecendo assim muitas possibilidades de trabalho.

Integra um chip ESP32, com funcionalidades avançadas e módulo Wi-Fi, suportando assim a ligação a computador, App ou controlo direto a partir de ecrã.

A área de trabalho tem uma dimensão considerável, de 460 x 460 x 80 mm e tem uma precisão de 0,0025mm no eixo Z, conseguindo uma precisão dimensional de até 0,1mm. A velocidade máxima é de 800mm/min. A montagem é simples mas poderá requerer algum tempo, já que é vendida 70% pré-montada. É compatível com softwares como Candle, Carveco, Artcam ou Easel.

A máquina CNC TwoTrees TTC 450 está disponível por 399€ (IVA incluído) com o código de desconto GB20off. Também neste produto, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu, não sujeito a custos adicionais na entrega.

TwoTrees TTC 450