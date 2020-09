As atualizações do Windows 10 têm-se revelado uma verdadeira dor de cabeça para os utilizadores deste sistema. Normalmente estes problemas vêm de dentro da Microsoft.

O mais recente caso parece vir agora de outro lado, de uma fonte quase insuspeita. O conhecido antivírus Bitdefender está a impedir a instalação de uma das mais recentes atualizações, marcando-a como maliciosa e como tendo dentro de si um problema de segurança.

Problemas nas atualizações do Windows 10

O KB4574727 é a mais recente atualização do Windows 10. Apresentada na Patch Tuesday de setembro, esta é uma necessária e importante melhoria no campo da segurança. Reúne as mais recentes correções e, por isso, deve ser instalada por todos.

O problema é que alguns utilizadores estão a ser impedidos de receber esta nova versão e assim ficam desprotegidos. O problema está limitado a todos os que usam o conhecido antivírus Bitdefender e a causa ainda não é conhecida.

Bitdefender bloqueia o KB4574727

Quem encontrou este problema relata que sempre que se tenta prosseguir com a instalação do KB4574727, surge um alerta da ferramenta de segurança. A mensagem é clara e mostra que terá sido detetado o Trojan.Ciusky.Gen.13 no Windows 10.

Como tal, depois de descarregado, este acaba por não ser executado e é colocado em quarentena para proteção do utilizador. Mesmo que seja descarregado manualmente, o Bitdefender tem um comportamento idêntico e “protege” o utilizador.

É apenas um falso problema de segurança

Naturalmente que o Bitdefender está aqui a encontrar um falso positivo e a detetar uma falha que não existe. O KB4574727 é seguro e não tem nenhuma ameaça e segurança presente. Certamente, em breve, deverá surgir uma atualização que elimina este problema de vez.

O que alguns utilizadores estão a fazer para conseguir instalar esta atualização no Windows 10 é criar uma exceção no Bitdefender. Desta forma, conseguem evitar que as atualizações sejam avaliadas e o problema não surge.