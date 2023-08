Microsoft está a levar a linguagem de programação Python para o Excel

Python é hoje uma das linguagens de programação mais populares e requisitadas no mundo do trabalho e a Microsoft está a integrá-la no Excel, para impulsionar a análise e visualização de dados.

A Microsoft está a integrar a popular linguagem de programação Python para o Excel. Foi disponibilizada ontem uma preview pública do recurso, permitindo aos utilizadores do Excel manipularem e analisarem os dados do Python.

No artigo publicado no blog da Microsoft é explicado que o utilizador pode manipular e explorar dados do Excel com recurso a gráficos e bibliotecas Python e, em seguida, usar fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas do Excel para refinar ainda mais os insights.

Assim, é possível fazer análises avançadas de dados no ambiente familiar do Excel, acedendo ao Python diretamente do Excel.

Não será necessário instalar nenhum software adicional ou configurar um complemento para aceder a tal funcionalidade, uma vez que a integração do Python no Excel fará parte das ligações integradas do Excel e do Power Query.

A Microsoft também está a adicionar uma nova função PY que permite que os dados do Python sejam expostos na grade de uma folha de Excel. Numa parceria com Anaconda, um repositório corporativo, bibliotecas populares como pandas, statsmodels e Matplotlib estarão disponíveis no Excel.

Os cálculos Python são executados no Microsoft Cloud, com os resultados devolvidos numa tabela de Excel. Os utilizadores poderão criar fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos, todos baseados em dados Python, com a capacidade de trazer bibliotecas de gráficos como Matplotlib e Seaborn para visualizações como mapas de calor e gráficos.

O Python no Excel acabou de ser lançado em preview pública para Microsoft 365 Insiders no Beta Channel. Inicialmente será limitado ao Windows, antes de ser disponibilizado para outras plataformas "em data posterior". A Microsoft diz que a linguagem de programação no Excel será incluída numa assinatura do Microsoft 365 durante a preview, mas "algumas funcionalidades serão restritas a licenças pagas" após o fim da preview.