Ainda que esteja lançado e disponível para muitos utilizadores, o Windows 11 ainda tem alguma resistência natural dos utilizadores. Para tentar quebrar estas barreiras, a Microsoft tem disponibilizado imagens deste sistema. Um novo lote está disponível, já com a atualização Moment 3 disponível.

A boa notícia é que a Microsoft lançou um novo conjunto de máquinas virtuais gratuitas para programadores. O Windows Development Environment (WDE) foi atualizado para a versão 2306 e os utilizadores podem descarregá-las gratuitamente no site oficial para utilização.

Este é um Ambiente de Desenvolvimento do Windows 11 e é composto de um conjunto de máquinas virtuais podem ser usadas sem ativação e de forma gratuita por 90 dias. A ideia principal deste projeto é fornecer aos programadores todas as ferramentas necessárias para criar apps para Windows, onde se incluem:

Visual Studio 2022 Community Edition com UWP, .NET Desktop, Azure e Windows App SDK

Windows Subsystem for Linux 2 ativado com o Ubuntu instalado e fixado na barra de tarefas.

Terminal do Windows instalado.

Modo de programador do Windows ativado.

A grande novidade desta versão é a chegada da mais recente atualização, o Moment 3. Apesar de pública, ainda não está a ser massificada, o que dá acesso antecipado a quem usar estas máquinas virtuais do Windows 11.

A versão 2306 do Ambiente de Desenvolvimento do Windows 11 é válida até 13 de setembro de 2023. A Microsoft refere que não pode ativar essas máquinas virtuais, pois elas são apenas para avaliação.

Ainda que seja uma plataforma de desenvolvimento, muitos aproveitam estas máquinas para conhecer as novidades do Windows 11. Para testar, avaliar e decidir a atualização esta plataforma pode ser usada.

O acesso a estsa máquina virtuais do Windows 11 pode ser feito aqui. As plataformas de virtualização suportadas são as conhecidas, onde se incluem VMWare (Workstation e Player), Hyper-V de segunda geração, VirtualBox e Parallels. Requerem 70 GB de espaço livre em disco e um mínimo de 8 GB de RAM.