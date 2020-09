Imagens reais mostram o possível topo de gama Google Pixel 5

Depois que várias fontes não oficiais e leaks reforçaram a existência do novo smartphone Pixel 5 da Google, são constantes as divulgações com detalhes deste equipamento.

Para além do preço, que se estima ser de 630 euros, foram agora reveladas imagens reais deste topo de gama da Google.

Depois que o Google Pixel 5 e Pixel 5a surgiram no projeto Android Open Souce, também o preço, cores e algumas especificações do equipamento caíram na Internet.

Segundo essas informações, este topo de gama da empresa da Califórnia virá nas cores verde e preto e custará 629 euros. Já quanto às especificações, o Pixel 5 deverá trazer um ecrã OLED de 6 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz. Possivelmente terá um conjunto de duas câmaras e quanto ao processador especula-se que este seja o Snapdragon 765G octa-core da Qualcomm, com suporte para 5G.

Fotos reais do Google Pixel 5 são divulgadas na Internet, mas o nome pode ser outro…

Recentemente foram reveladas imagens reais do possível topo de gama Pixel 5 da Google. As fotografias foram partilhadas nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, através da conta do Twitter do leaker mexicano Jose Antonio Ponton (@japonton).

As imagens não só mostram o design e visual do equipamento como também revelam que, afinal o nome do telefone pode não ser Pixel 5.

Segundo o que que se vê na imagem, na seção “sobre o telefone” pode ver-se o nome de Pixel 5s. No entanto este dado também poderá significar que a tecnológica tem outra versão do Pixel 5 pronta para ser apresentada.

Para além disso verifica-se que o smartphone virá com o sistema operativo Android 11 (nome de código Android R), que foi apresentado oficialmente nesta terça-feira.

A parte frontal assemelha-se ao recém-apresentado Pixel 4a, com uma perfuração na zona superior esquerda destinada à câmara de selfies. De acordo com as imagens, o telefone terá cantos arredondados.

Já na traseira verifica-se o sensor da câmara fotográfica localizada num quadrado do lado esquerdo. O logo da Google surge na parte central e também é possível perceber que este modelo traz o leitor de impressões digitais na traseira.

A previsão é que o Pixel 5 seja lançado no próximo mês de outubro e nessa data poderemos confirmar todos os detalhes deste novo flagship da Google.

