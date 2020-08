Google Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 4a 5G surgem no projecto Android Open Source

Recentemente a Google anunciou que iria lançar um novo smartphone já no próximo dia 3 de agosto. Mas nada mais de concreto foi divulgado pela empresa de Sudar Pichai. No entanto as suspeitam recaem sobre o Google Pixel 4a.

Mas as informações mais recentes indicam que os smartphones Google Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 4a 5G foram referidos no AOSP (Android Open Source Project), juntamente com o Pixel 4a. Será que a Google vai mesmo apresentar algo mais para além das suspeitas?

Na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, a Google vai lançar um novo smartphone. O anúncio foi feito pela própria empresa, através de uma página especial dedicada ao evento. No entanto ainda pouco se sabe sobre o novo lançamento, nem mesmo a hora da apresentação.

De acordo com algumas suspeitas, a empresa norte-americana sediada na Califórnia, poderá estar a preparar-se para lançar no mercado o novo Pixel 4a. Mas as últimas informações dão conta de mais possíveis e inesperadas surpresas.

Google Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 4a 5G referidos no AOSP

Segundo o canal 9to5Google, os smartphones Pixel 5, Pixel 5a e Pixel 4a 5G surgiram no Android Open Source Project (AOSP), para além do Pixel 4a.

Para além desta referência, a publicação feita na plataforma também indica ainda o fim da atualização do sistema operativo Android para a série Google Pixel 2, uma vez que o novo Android 11 está também próximo de ser lançado.

Tal como alguns referem, o Pixel 4a é praticamente o smartphone mais divulgado de 2020 antes da sua estreia oficial. Já muitas das especificações são conhecidas, no entanto ainda nada se sabe quanto ao preço.

Possivelmente a Google já poderia ter anunciado o equipamento mas, como sabemos, a pandemia pôs travão a praticamente todas as produções.

Resta-nos aguardar pela próxima segunda-feira para confirmar realmente quais os Google Pixel que a gigante tecnológica tem reservado para nós.

